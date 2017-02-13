Культовый бренд обошелся французскому концерну в $12 млн



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Французский автопроизводитель Peugeot выкупил у концерна Hindustan Motors культовый индийский автомобильный бренд Ambassador. По данным издания Тimes of India сумма контракта составила 800 млн рупий или почти 12 млн долларов.

«Мы оформили соглашение с Peugeot SA Group по продаже бренда Ambassador, в том числе торговой марки», - сообщил изданию представитель группы компаний CK Birla Group, владеющей Hindustan Motors. В компании также отметили, что вырученные от сделки деньги будут направлены на погашение задолженности перед работниками и кредиторами.

В Peugeot пока не комментируют, что планируют делать с легендарным брендом и будет ли возобновлено производство автомобилей, остановленное в 2014 году.

Автомобиль Ambassador был создан на основе модели Morris Oxford III английской компании Morris Motors и производился в течение 57 лет, с 1958 по 2014 год. Для тех, кто вырос в 1960-х и 70-х годах именно этот автомобиль был неотъемлемой частью жизни Индии.

Однако в 2000-х этот автомобиль безнадёжно устарел и ,несмотря на низкую цену в районе $10000, перестал пользоваться спросом. Поэтому в 2014 году руководство автозавода приняло решение остановить конвейер и навсегда снять Ambassador с производства.