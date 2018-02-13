Причиной закрытия послужила низкая маржинальность бизнеса

Одна из старейших петербургских сетей товаров для дома «Дом Лаверна» закроет свои магазины до 1 мая текущего года по причине снижения прибыли на фоне низкой покупательской активности, сообщает «Деловой Петербург».

Решение закрыть бизнес связано с кризисом. На финансовые показатели сети повлияли снижение покупательского спроса, платёжеспособности населения и высокая волатильность рынка. 95% ассортимента приходилось на импортные товары, которые сильно подорожали из-за разницы курсов. «Низкая маржинальность данного бизнеса в целом не делает его привлекательным для дальнейших вложений», – сообщили в компании.

На сегодняшний день в Петербурге работают три магазина «Дом Лаверна», ещё два закрыли в декабре 2017 года, один – в феврале 2018 года. В работающих магазинах распродают товары со скидками до 90%. За оставшееся время компания намерена решить все рабочие вопросы и выполнить оставшиеся финансовые обязательства.

Сеть магазинов работала на рынке Петербурга с 1992 года. Проблемы у ООО «Лаверна» начались в 2011 году, компания начала банкротиться, а ее имущество было выставлено на торги. В 2014 году товарный знак был куплен «ДЛ–Декор». По данным издания, дальнейшие проекты на рынке товаров для дома собственники не планируют.