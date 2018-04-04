Год подготовки и три новых дизайна — команда сайта серьезно подошла к делу

Сайт Reddit.com наконец дождался редизайна — первого с момента запуска. Команда проекта признавалась, что за 12 лет их код практически не менялся, а глава компании Стив Хаффман с сожалением говорил, что новички воспринимают Reddit как «апокалиптический Craigslist» (один из старейших сайтов объявлений в Америке — прим. Sostav.ru).

Устаревший и перегруженный дизайн, из-за которого портал напоминал переполненный почтовый ящик, сводил на нет все усилия евангелистов Reddit. Они рассказывали знакомым, какой крутой этот сайт, как он повлиял на их жизнь, но перед воодушевленными посетителями представала печальная картина.

Руководство Reddit решило исправить ситуацию и доказать, что их детище — действительно «стартовая страница интернета», а не Craigslist. Одной из главных целей редизайна стало снижение процента отказов у новичков и удержание уже существующей аудитории. А это, ни много ни мало, 330 млн пользователей со всего мира.

Работа над обновлением сайта продолжалась год. В первую очередь, дизайнеры стремились улучшить десктопную версию Reddit. По их словам, даже опытные пользователи иногда испытывали трудности с поиском нужной им информации. Кроме того, особый акцент решили сделать на сообществах, чтобы те могли обрести свое уникальное лицо. Все изменения активно обсуждались с модераторами, и обратная связь очень помогла команде Reddit.

Новый дизайн пока доступен ограниченному кругу пользователей. В ближайшие недели его оценит и остальная аудитория. Теперь посетители Reddit смогут выбирать между 3C вариантами: Card («Карточный», с автоматически разворачивающимися изображениями и GIF), Classic («Классический», созданный на базе аутентичного стиля Reddit, только более цельный и лаконичный) и Compact («Компактный», с акцентом на заголовки).

fs disable

У сайта также появилась бесконечная прокрутка и блок, где высвечиваются последние комментарии — чтобы переход от обсуждения к просмотру других страниц был практически незаметным. Привычную панель навигации заменил «гамбургер», объединивший ленты новостей, подписки и профили. Обновился и символ Reddit — маскот Сну. Администрация сайта обещает, что консерваторы смогут в любой момент вернуться к старому дизайну на old.reddit.com.

fs disable

В ближайшее время сайт планирует запустить новые функции: более удобный и понятный редактор постов, нативный ночной режим и сочетания клавиш. Добавим, что над редизайном трудилась команда из 20 человек. Они приложили много усилий, чтобы сохранить наследие «старого доброго» Reddit.

«Если вы переделываете Reddit, вы по сути меняете интернет», — заявил Wired директор по дизайну Диего Перес.

Артур Дамбис, генеральный директор агентства Mage: Любое серьезное обновление Reddit понравится всем, кто не хочет вспоминать те времена, когда сайт делался одним специалистом. В то же время ребята не стали уходить в перфекционизм и пытаться разом наверстать всё упущенное, чтобы не совсем испугать консерваторов. Оттенки лавандового, лилового и сиреневого цветов — не новые, но по-прежнему популярные, а в наше неспокойное время ещё и действуют терапевтически. Использование персонажей и иллюстраций также в тренде и способствует лучшей коммуникации с брендом. Bootstrap ещё в силе и для подобных проектов долго будет держать свои позиции. По эскизам не совсем понятно, собираются ли они как-то кастомизировать рекламные места. Надеюсь, собираются, потому как сейчас они выглядят так, что способны всё испортить.

Виталий Афанасьев, креативный директор Apus Agency : Мировое сообщество обожает классический образ Reddit с синим маскотом, тогда как я, каждый раз заходя на сайт, закрывал его через пару минут. С точки зрения дизайна он казался «замусоренным». По первым скринам можно сделать вывод, что интерфейс сохранил классическую структуру; впервые разработан UI Kit; графика полностью переведена в вектор для удобства использования на всех устройствах. Разработчики добавили новые инструменты, упрощающие взаимодействие, а значит, вести диалоги станет удобней.

В целом, ничего грандиозного не произошло, что совершенно нормально. Продуктовые разработки больше учитывают потребности аудитории, нежели экспериментируют в веб-дизайне. Именно поэтому создатели ресурса оставили старую версию. Самое важное в этом событии то, что команда продукта впервые отработала механизм работы над дизайном и юзабилити, это сложнейший внутренний процесс. А значит, в будущем UI/UX проекта будет только развиваться. А это намного важнее того, какие обновления были приняты сейчас. Продукт должен развиваться постоянно, и начало для Reddit положено.

Артём Бурунов, главный web-дизайнер digital-агентства PICONSULT : Редизайн Reddit.com — это смелый, но продуманный шаг. За 10 лет пользователи социальной сети привыкли к определенному интерфейсу, лишенному выраженного стиля, и реакция лояльной аудитории может быть неоднозначной. С другой стороны, мы видим, с каким трепетом они подошли к этому вопросу: три режима просмотра ленты, каждая из которых вводит пользователя в знакомое и в то же время обновленное пространство. Это — эволюция Reddit. Интерфейс стал более гибким и интуитивно понятным, живым, что свидетельствует о желании Reddit охватить новую аудиторию, которая привыкла к обновленному интерфейсу и дружелюбному usability. Формы меню стали удобнее для восприятия, появились кастомные иллюстрации, пастельные цвета, увеличенное пространство между блоками и плоские иконки. Reddit не следует им в угоду трендов — каждое изменение обосновывается интересами существующей и новой целевой аудитории. Маскоту Reddit — Сну — придали новое значение: его оживили и ввели в новый мир. Главная задача, которую должен решить новый дизайн, — привлечь новую аудиторию, которую отпугивал прежний интерфейс, и не потерять при этом часть лояльных пользователей.