Ведущим культовой юмористической передачи станет Ефим Шефрим





С 1 апреля текущего года Первый канал возраждает юмористическую передачу, которую прекратили показывать 25 лет назад - «Вокруг смеха». Ведущим обновленной передачи станет Ефим Шефрим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Первый выпуск передачи выйдет 1 апреля в 11.20 по мск.

«Спустя 25 лет с момента выхода в эфир последнего выпуска Первый канал возрождает легендарную программу «Вокруг смеха». Скоро в эфир выйдет 39-й выпуск программы», - цитирует телеканал слова представителя пресс-службы.

Основой программы станут номера в различных юмористических жанрах, как классических, так и новых. Также зрители смогут увидеть номера из архива передачи. В первых выпусках примут участие Лариса Долина, Левон Оганезов, Юрий Гальцев, Михаил Боярский, театр «Лицедеи», Николай Валуев, Борис Никишкин, Александр Олешко, Олег Есенин, Владимир Кисаров, Семен Альтов, Тимур Родригез.

Первый выпуск «Вокруг смеха» вышел на экраны советского телевидения в 1978 году. Программу создавал совместный коллектив развлекательных и юмористических передач Центрального телевидения и юмористического отдела «Клуб 12 стульев» «Литературной газеты». Кроме того, в создании передачи принимали активное участие многие известные юмористы.