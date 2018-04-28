Рекламное время уже выкупили Coca-Cola и Hyundai-Kia

Компания «Телеспорт», специализирующаяся на спортивном маркетинге, сделала рекламодателям и их агентствам предложение по размещению рекламы в трансляциях предстоящего ЧМ. Базовая стоимость минуты рекламы на «Первом канале» и «России 1» составит 7,5 млн рублей, сообщает РБК.

В «Телеспорте» подтвердили, что занимаются размещением рекламы в трансляциях «Первого канала» и «России 1», а также то, что стоимость рекламной минуты определена в 7,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим мировым футбольным первенством 2014 года в Бразилии стоимость базовой минуты не выросла, а даже несколько снизилась. Кроме того, это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016.

По информации опрошенных РБК рекламных агенств, на «Первом» и «России 1» базовая стоимость минуты классической рекламы составляет 9,5 млн рублей с НДС. Это примерные базовые расценки для рекламодателей, которые не являются партнерами и спонсорами ФИФА. Для последних расценки должны быть ниже.

64 игры Чемпионата покажут «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ», о приобретении прав на трансляцию примерно за $ 32 млн вещатели договорились с Международной федерацией футбола в декабре прошлого года. С 2017 года рекламу в эфире федеральных каналов продает учрежденный вещателями Национальный рекламный альянс, но во время особых телевизионных событий традиционно привлекается специальный посредник.

Традиционно на федеральном ТВ реклама продается по так называемым пунктам рейтинга, которые отражают число зрителей, увидевших стандартный 30-секундный рекламный ролик. Однако при трансляциях крупных спортивных событий на продажу выставляются минуты — пакетом продаются рекламные вставки во всех трансляциях продолжительностью от пяти секунд.

Первыми предложение купить рекламу в трансляциях получают официальные партнеры спортивного мероприятия, и если они это предложение принимают, то это автоматически закрывает доступ для их конкурентов. Например, партнер ФИФА Coca-Cola Co уже выкупила рекламное время в предстоящих трансляциях чемпионата, воспользовавшись своим приоритетным правом. Таким образом, в трансляциях уже не может появиться реклама PepsiCo и других производителей напитков.

Интерес к рекламе в телетрансляциях подтвердили и в российском офисе Hyundai-Kia. В «Газпроме» РБК сообщили, что не планируют размещать свою рекламу в трансляциях — зрители и так увидят рекламу компании на бортиках стадионов.