В ближайшие два года компания также представит внедорожник-кабриолет и пикап



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Презентация первого грузовика Tesla состоится в сентябре текущего года. Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор компании Илон Маск.

“Команда проделала отличную работу”, — написал Маск, отметив, что выход грузовика ознаменует переход Tesla на “новый уровень”. Кроме того, в ответах на вопросы к посту в микроблоге Маск также написал, что в ближайшие два года Tesla планирует представить внедорожник-кабриолет и пикап.

Напомним, на этой неделе Tesla удалось обогнать по рыночной капитализации лидера американского авторынка General Motors. Стоимость компании Илона Маска достигла 50,9 млрд долларов, что на 64 млн больше стоимости конкурента. А на прошлой неделе Tesla удалось обойти Ford. Акции компании подорожали более чем на 7% после сообщения о рекордных поставках автомобилей в первом квартале.

Успех производителя электрокаров объясняют не дорогой рекламой, а грамотным брендингом и стратегией продаж. Компания тратит на продвижение каждого автомобиля всего 6 долларов, однако ее продукция вызывает больше ажиотажа, чем электрокар Chevrolet Bolt, сравнимый по цене с Tesla Model 3.