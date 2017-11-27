Завершилось первое круглосуточное реалити - шоу «Пабличные игры», транслировавшееся с 9 октября по 25 ноября в соцсети

Завершилось первое круглосуточное реалити - шоу «Пабличные игры», транслировавшееся с 9 октября по 25 ноября в «ВКонтакте». За прямым эфиром ежедневно наблюдали более миллиона человек, среднее время смотрения составило более часа в неделю на одного пользователя. В общей сложности шоу набрало 219 млн просмотров.

Пользователи вовлекались в шоу и не только наблюдали, но и влияли на происходящее через комментарии — трансляция собрала почти 2 миллиона комментариев. Впервые в истории реалити-шоу судьбу участников определяла нейросеть — система искусственного интеллекта. Она использовала технологию распознавания лиц и в режиме реального времени проводила анализ прямой трансляции, определяя наименее активных участников. Они попадали на голосование зрителей, а проигравшие выбывали из проекта.

В проекте приняли участие 28 молодых людей и девушек. Всего было отправлено около 279 тыс. заявок. Участники прошли 25 спортивных испытаний. Двое победителей получили по 3 млн руб. В финале победители простояли свыше 14 часов на столбах над водой, установив мировой рекорд в рамках развлекательных проектов (ранее он принадлежал участникам шоу Survivor в США).

Организаторами шоу выступили крупнейшие сообщества социальной сети «ВКонтакте»: MDK, «Палата №6», «Корпорация Зла» и БОРЩ. Производством занималась компания Divico, которая специализируется на креативе в digital, и Mastiff — один из крупнейших производителей реалити, включая шоу «Каникулы в Мексике», «Топ-модель по-русски» и многие другие проекты. Гостями проекта стали известные музыканты — Хлеб, ST, Estradarada, Нейромонах Феофан, VIU VIU.

«Мы рады, что первый в мире подобный проект был реализован на платформе «ВКонтакте», никто ранее в мире не делал реалити-шоу 24/7 live. Для нас очень важно, что паблики «ВКонтакте «доказали — они способны создавать популярный уникальный видеоконтент. Сообщества давно обладают большой лояльной аудиторией, но это их первый большой опыт с форматом, который ранее был исключительно территорией телевидения. Более того, этот формат был перенесён в интернет с использованием его преимуществ — полностью живого эфира и социальных механик. Отлично, что проект получил такой беспрецедентный успех у аудитории», - сообщил Дмитрий Сергеев, исполнительный директор «ВКонтакте».

«Пабличные игры» — первый подобный проект в мире и, откровенно говоря, даже мы не ожидали такого успеха. Прямой эфир 24 часа в сутки, который шёл напрямую в live-трансляцию «ВКонтакте» — уникальный опыт для нас. Ты находишься со зрителями на связи, читаешь их комментарии, реагируешь на просьбы и даёшь им возможность повлиять на события «здесь и сейчас». Продюсеру важно иметь обратную связь, понимать настроение и желания своей аудитории, и в рамках онлайн-проекта следить за этим крайне удобно. Герои реалити находились в полной изоляции от социума, но, отвечая на вопросы зрителей, они понимали, как на них реагирует аудитория, есть ли у них фанаты», - отметил Сириль Лункевич, генеральный продюсер студии Mastiff.