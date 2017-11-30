Пилотная партия составит 1 000 литров

«В Питере – пить» – фраза, ставшая уже легендарной, постоянно появляется в постах петербуржцев и гостей города. Но если и пить в культурной столице, то непременно что-то изысканное или дизайнерское.

Компания «Терминал дизайн» совместно с пивоварней Loki bryggeri выпустила в Санкт-Петербурге первое дизайнерское пиво под своим брендом. Пилотная партия составит 1 000 литров, и будет разлита в стеклянную тару емкостью 0,33 л с пятью разными вариантами этикетки. Реализация продукции планируется в нескольких петербургских пабах.

«Качественное пиво должно отличаться оригинальным дизайном. Поэтому дизайн пивных этикеток и бирдекелей нового арт-стаута основывается на созданном нами направлении «терминализм» – творческой практике, построенной на повторении несколькими авторами одного термина. Это может быть образ, буква, фраза, звук или, как в нашем случае, – простая графическая форма», – пояснил Иван Куликов.

По словам основателя и креативного директора «Терминал дизайн» Ивана Куликова, в России еще никогда дизайнеры не делали ничего подобного. Креативная команда приложила руку ко всему производственному циклу, вплоть до участия в формировании вкусо-ароматических красок нового пива и доставки необходимых ингредиентов из Мексики.

Идея выпускать собственное пиво родилась из желания создать то, что объединит дизайн-студию с заказчиками, коллегами, друзьями и даже с незнакомыми людьми. По словам Ивана Куликова, выпуск пива является первым шагом. В конце 2018 года дизайн-группа планирует открыть заведение под названием Terminalizm concept bar.