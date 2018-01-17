Приложение для онлайн-покупок за рубежом вышло с первой федеральной телерекламой

Очевидно, что самый эффективный канал коммуникации с потребителями e-commerce — это реклама в интернете. Однако в Joom уверены, что целевая аудитория есть и за пределами онлайна. Именно поэтому на днях телевизионная рекламная кампания приложения для онлайн покупок Joom стартовала на крупнейших телевизионных каналах по всей России. Ироничные ролики об интернет-шопинге уже конвертируют телезрителей в покупателей.

Для рекламных сообщений были выбраны две близкие и понятные простому человеку темы, связанные с покупками: борьба за неотразимость в женском коллективе с помощью нарядов и недовольство мужа, переходящее в подозрительность, при обнаружении очередного нового платья жены.

«Жизненность и драматизм обеих ситуаций настолько сильны, что мы решили не делать кат-дауны одних и тех же сюжетов для разных хронометражей, а написали независимые истории для всех форматов — 20, 10 и 5 секунд, — комментирует креативный директор агентства Мигель Иванов. — Это истории про различные аспекты женского соперничества и про разнообразные формы мужского недоверия к женским тратам».

Финалы этих историй неизменно доказывают: побеждает пользователь Joom, ведь философия сервиса — в избавлении от лишних наценок и сборов. Делать покупки в приложении Joom удобно, безопасно и не разорительно. Так, в одной офисной истории побеждает героиня, которая заказала на Joom за те же деньги больше товаров, чем соперница; в другой – та, что приобрела товар дешевле. Всё как в жизни.

«Все истории получились жизненными, а самое главное – они отлично передают лёгкость покупки через приложение и то чувство радости и хорошего настроения, которое приносит удачный шопинг, — добавляет Елизавета Гончарова, продакт-менеджер Joom. — Наша глобальная мечта — построить крупнейшую в России компанию в области электронной коммерции».

Joom – мобильное приложение для онлайн-покупок за рубежом. Оно было разработано в России в 2016 году. За первый год существования платформы количество пользователей выросло до 10 млн, что сделало Joom самой быстрорастущей e-commerce-площадкой в Европе.

JOOM

Дмитрий Чернышов, исполнительный директор

Елизавета Гончарова, продакт-менеджер

Максим Михайлов, консультант по маркетингу

MIGUELIVANOV.com

Мигель Иванов, креативный директор

Дарья Шерстобитова, креативный директор, копирайтер

