Лучшие российские и зарубежные дизайнеры соберутся ЦДХ



Образовательная платформа и студия дизайна /

Géza TALABÉR, Tamás BUJNOVSZKY, Roland PELTÁN-BROSZ

С 11 по 16 апреля 2017 года в Москве пройдет Первая Московская биеннале дизайна - новый масштабный проект Центрального Дома художника, Школы дизайна НИУ ВШЭ, Московского Музея Дизайна и Фонда поддержки и развития графического дизайна «Золотая пчела».

Первая Московская биеннале дизайна – новый открытый формат исследования, презентации, диалога и взаимодействия всех участников дизайн процесса. Это попытка осмыслить, что происходит сейчас и возможность заглянуть в будущее, показать все области бытования дизайна, представить дизайн как объединяющую дисциплину, пронизывающую производственные, коммуникационные и бизнес-процессы. Биеннале дизайна призвана показать тотальность влияния дизайна на качество жизни человека и его всевозрастающее значение не только для всего вещественного мира, но и для мира идей и стремлений.

Биеннале представит последние достижения в дизайне по широкому спектру областей его бытования. Промышленный дизайн, графический дизайн, информационный дизайн, средовой дизайн, фэшн-дизайн, дизайн торговых пространств, дизайн элементов продвижения, событийный дизайн. Дизайн как искусство, дизайн как мышление, дизайн как коммуникация, дизайн как средство продвижения товаров и услуг, технологий и бизнеса.

Основные цели и задачи Биеннале:

- исследование сферы взаимодействия промышленности и дизайна;

- определение существующих и будущих дизайн-трендов, открытие новых направлений дизайна;

- привлечение внимания руководителей различных производств и государства к перспективам внедрения промышленного дизайна;

- определение уровня востребованности промышленного дизайна и современных технологий российским промышленным сектором;

- анализ и систематизация сложившихся тенденций на рынке;

- представление новых технологий, материалов и достижений в области дизайна;

- организация площадки для продуктивного взаимодействия представителей промышленности с профессиональным сообществом дизайнеров.

Параллельным проектом Биеннале станет 23 выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА», которая уже более 20 лет является важнейшей площадкой, объединяющей разработчиков и производителей рекламной продукции, рекламные агентства и их заказчиков. Выставка представит все необходимое для продвижения компаний и брендов, для развития бизнеса и решения маркетинговых задач самого разного уровня сложности от рекламной полиграфии до интернет-сервисов. В 2017 году в рамках выставки пройдет не менее 150 мероприятий деловой программы. В День теле- и кинорекламы пройдут показы работ лауреатов конкурсов 25 каДР, AICP-show, Clio Awards и Adstars – лучшей телевизионной рекламы, созданной продакшн-студиями США, Кореи, России и СНГ.

Одним из центральных мероприятий Биеннале станет Международная выставка-конкурс праздничного, событийного и средового дизайна. Конкурс охватывает все направления по комплексному и локальному декорированию пространств, дизайну элементов оформления. Цель конкурса – объединить и максимально полно продемонстрировать возможности производителей и дизайнеров, тенденции и инновации в сфере праздничного, событийного и средового дизайна.

В состав жюри приглашены руководители Администраций регионов России и крупных компаний, эксперты. В этом году в конкурсе примут участие дизайн-студии, архитектурные бюро и производственные компании.

В рамках выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» пройдет 13-й конкурс POPAI RUSSIA AWARDS - главное ежегодное событие в области маркетинга в ритейле, призванное выявлять блестящие достижения индустрии POSM и in-store communication во всем мире. В этом году в нём участвовали 44 компании, которые представили на рассмотрение жюри 225 проектов в 15 номинациях.

Важной частью события станет параллельная программа Биеннале - посетителей ждут: конференция «Маркетинг в ритейле» (организатор Popai Россия), День брендинга (организатор АБКР), День креативности (организатор АКАР), экскурсии, дискуссии, лекции, дебаты, мастер-классы и многое другое.

Биеннале станет не только местом встречи российских и зарубежных дизайнеров, но и средством коммуникации, платформой, на которой дизайнеры смогут встретиться с потенциальными заказчиками. Презентация проекта в приложении.

Дата заполнения – 27 марта

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