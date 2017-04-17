Рассказываем, какие проекты были представлены в рамках биеннале



Фото РИА Новости

Вчера закончилась Первая Московская биеннале дизайна – уникальный проект, объединивший последние достижения отечественных дизайнеров по широкому спектру областей. На выставке были представлены самые разные работы: плакаты и автомобили, одежда и электроника. От советской полиграфии до невероятных технологий будущего – у дизайна нет границ.

Первая Московская биеннале дизайна – масштабный проект Центрального Дома художника, Школы дизайна НИУ ВШЭ, Московского Музея Дизайна и Фонда поддержки и развития графического дизайна «Золотая пчела». Посетители выставки могли оценить лучшие проекты в отечественном дизайне за последнее время. Промышленный дизайн, графический дизайн, информационный дизайн, средовой дизайн, фэшн-дизайн, дизайн торговых пространств, дизайн элементов продвижения, событийный дизайн – такие области были представлены на биеннале. В четверг, 13 апреля, организационный комитет наградил призами 20 лучших работ.

Проекты, представленные на выставке, рассказывают не только о разных областях дизайна, но и о разных эпохах. Какие направления были популярны в начале прошлого века, как был устроен советский дизайн, что происходит в дизайне сегодня и чего можно ожидать от будущего – все эти вопросы поднимает биеннале.

Кроме разнообразных проектов, гости биеннале могли посетить лекции и мастер-классы известных профессионалов. Стив Маттин, Эркен Кагаров, Александр Шумский, граф Жак фон Полье - это лишь немногие из спикеров биеннале.

Фото РИА Новости

Графический дизайн

Один из проектов, посвященных прошлому отечественного дизайна – «Графический дизайн и революция». Авторы проекта рассказывают о конструктивизме, советских идеях и первых дизайнерских журналах. Центром авангарда в 1920-е годы в Советском союзе был Институт художественной культуры (ИНХУК), а в 1923 году вышел первый номер журнала «ЛЕФ» (Левый Фронт Искусств). Его оформлял Александр Родченко. Но, как отмечают специалисты, идеи, описанные в журналах, зачастую так и оставались только идеями. В основном они воплощались в полиграфической продукции.



Ердяков Андрей / Раздел «1917-2017» /

Фонд поддержки и развития графического дизайна «Золотая пчела»

Революция в дизайне произошла в начале 1920-х. Новой стране нужен был новый визуальный образ. Конструктивизм наиболее ярко проявился в архитектуре и дизайне. Основной целью художников-конструктивистов стало выявление структуры, функции предмета или основного смысла сообщения. В дизайне активно применяли фотомонтаж, использовали диагональные композиции, рубленные акциндентные шрифты, плашки, простые геометрические формы, эффектную и минимальную цветовую гамму.

Ердяков Андрей / Раздел «1917-2017» / Фонд поддержки и развития графического дизайна «Золотая пчела»

Теоретическая школа советского дизайна была одной из самых передовых в мире, отмечают участники биеннале. Центром советской системы дизайна стал всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Он был основан в 1962 году во главе с Юрием Соловьевым. Одним из важнейших отделов института был отдел теории дизайна, сотрудниками которого были социологи, философы, историки культуры и искусства. Отдел выпускал журнал «Техническая эстетика», первый номер которого вышел в 1984 году. «Техническая эстетика» - профессиональный журнал о теории и истории дизайна, очень популярный среди советских дизайнеров. Посетители биеннале могли оценить обширную коллекцию номеров «Технической эстетики».



Фото РИА Новости

Фэшн-дизайн

Что касается дизайна одежды, в советское время центром в этом направлении был Общесоюзный дом моделей одежды (ОДМО), рассказывает Александр Шумский. ОДМО готовил две коллекции в год. На показы приезжали директора фабрик, задача которых была отобрать модели для внедрения в производство. В своей лекции «Выживут только дизайнеры: образ будущего моды», куратор секции, Александр Шумский, рассуждает о прошлом индустрии и ее будущем. Модный дизайн изменился принципиально: дизайнеры не хотят строить крупные бренды, они предпочитают оставаться нишевыми, а мода превратилась в гонку. Вещи могут «умереть» уже через две недели – бренд быстро выпустит ей замену.

Экспозиция Национальной палаты моды, Фото Митя Лялин

Об эволюции отечественного дизайна рассуждал и граф Жак фон Полье. В среду, 12 апреля, французский дизайнер прочел лекцию «Почему для России важно иметь свои великие бренды и свой дизайн. История часового завода Ракета. Разнообразие советского часового дизайна и его эволюция в современности».

Под руководством Александр Шумского и Екатерины Мельниковой на биеннале был представлена экспозиция Национальной палаты моды. Проект получил приз организационного комитета. Костюмы, представленные в экспозиции, соединяют традиционные народные образы и стремление к будущему:

«Народные художественные промыслы сейчас, как никогда, воспринимаются как актуальное и наиболее близкое современному движению наследие. Наша инсталляция визуально отсылает зрителей к авангардной архитектуре, которая создавалась для «городов будущего» и выхода за пределы земных рамок, гравитации, «выхода в космос», а значит и в вечность».

Экспозиция Национальной палаты моды, Фото Митя Лялин

Промышленный дизайн

На биеннале действительно было собрано множество футуристических проектов: техника для «умного дома», современная система уничтожения комаров, беспилотный автобус и металлическая дека – все это, безусловно, может стать атрибутами настоящего «города будущего».

Нельзя было не заметить и такой проект, как Playtronica. Когда посетители попадали в зал, где представлены самые современные достижения дизайна, они слышали громкий бит – непривычные электронные мелодии, напоминающие одновременно и африканские барабаны, и звуки космоса. Такую музыку любой желающий мог сыграть на инструменте Playtronica.

«Playtron и Touchme - это электронные модули, подключаемые через USB к компьютеру или смартфону. Пропуская через предметы сигнал электрического тока, устройства преобразуют его в звуковой сигнал при помощи онлайн-синтезатора», - объясняют дизайнеры проекта. Работа также получила приз Оргкомитета биеннале.

Playtronica

Транспортный дизайн

Безусловно, одним из самых интересных событий биеннале стало выступление Стива Маттина, главного дизайнера «АвтоВАЗа». Стив рассказывал о дизайн-стратегии бренда Lada и объяснял, как создать по-настоящему хороший автомобильный дизайн. Именно Стив Маттин разработал новое лицо бренда Lada.

lada.ru



Стив Маттин. Фото РИА Новости

Стив Маттин, главный дизайнер компании «АвтоВАЗ»



Наверное, вы хотите спросить, почему я разрабатываю дизайн автомобилей Lada. Несколько лет я был дизайн-директором Volvo. Затем я приехал в Россию. И мне было интересно бросить себе вызов. Здесь я получил чистый лист, на котором я мог нарисовать все, что захочу. Честно говоря, в автомобильной индустрии нечасто возникает такая возможность – начать разрабатывать бренд с нуля. Именно это меня и привлекло.



Наша фабрика находится в Тольятти, в тысячах километрах отсюда. Там я работаю 4 дня в неделю. Однако мы открыли в Москву небольшую дизайн-студию, чтобы привлечь с ее помощью новые таланты. В Тольятти не хватает вдохновения, поэтому открытие дизайн-студии в Москве было для нас очень важным.



Раньше Lada была очень рациональной компанией. И в Советские времена не было особой конкуренции, людям приходилось ждать, чтобы получить автомобиль Lada. Но сегодня ситуация изменилась. Теперь у нас много конкурентов, каждый из которых хочет отхватить кусочек рынка. Поэтому пришло время изменить подход. Бренд Lada стал более эмоциональным.

Сначала мы решили создать язык дизайна. Что-то, что отличало бы Lada от других брендов. ДНК дизайна, который мы могли бы применить и к другим моделям.



Языком бренда, безошибочно узнаваемым потребителями, стали X-образные формы на автомобилях нового поколения Lada. «X» на передней части машины стал фирменным знаком бренда. Этот символ также угадывается на боковой части автомобиля – «X» считывается на дверях. Такой дизайн соответствует цели дизайнеров – обеспечить семейное сходство моделей Lada. Стив также рассказал, как дизайн-команда разрабатывала новый логотип Lada, искала новое «лицо» бренда.



lada.ru

Главный дизайнер «АвтоВАЗа» поделился своими советами о том, как создать хороший дизайн автомобиля. Работать надо в пять этапов: пропорции, поверхности, линии, графика, детали. То есть, только разработав пропорции будущего автомобиля, можно приступать к поверхностям.

Посетители биеннале могли ознакомиться с тремя моделями от Lada: с серийным автомобилем Vesta в комплектации люкс и двумя концептами: Vesta SW cross и Xcode. Организационный комитет биеннале наградил «АвтоВАЗ» призами за эту экспозицию.

Автомобили Lada на биеннале, Фото Митя Лялин

Туристический бренд России

В рамках биеннале состоялась презентация отобранных Экспертным советом концепций туристического бренда России. Глава Ростуризма Олег Сафонов и сопрезидент АБКР Алексей Андреев презентовали 10 лучших вариантов бренда, один из которых уже совсем скоро станет официальным. Посетители биеннале могли внимательно рассмотреть все представленные концепции. Напомним, три финальных варианта конкурса будут вынесены на общенациональное голосование уже этой весной.

Первая Московская биеннале дизайна в ЦДХ собрала множество удивительных проектов в разных областях дизайна. На биеннале приехали именитые профессионалы и начинающие студенты. В рамках выставки было представлено немало студенческих работ – например, ВШЭ, Политеха, Школы дизайна РАНХиГС и др.. Известные дизайнеры, разрабатывающие бренд-стратегии крупнейших компаний, поделились секретами своей работы. Биеннале напомнила, что было с отечественным дизайном сто лет назад, и позволила немного заглянуть в будущее дизайна.

Фото РИА Новости