Euromonitor International выявила потребительские тренды 2018 года

На этой неделе независимая исследовательская компания Euromonitor International опубликовала доклад, в котором подробно описаны ключевые тенденции потребительского рынка, разделенные на десять главных направлений. Дополненная реальность станет «изюминкой», которая заставит покупать еще больше, а предпринимателям придется все чаще подстраиваться под изощренные предпочтения пользователей.

В первую очередь, эксперты отмечают, что главным трендом будет дополненная реальность, с помощью которой потребители навсегда смогут забыть о неопределенности при покупке. Технический прогресс позволит лучше понять, что именно и в каком количестве нужно купить, чтобы извлечь максимальную полезность и при этом не потратить лишних кровно заработанных. Потребители стали хитрее, и теперь они пробуют, а потом покупают.

Бизнес старается угодить и разрабатывает приложения, с помощью которых можно не только ознакомиться с ассортиментом виртуально, но и буквально «примерить» тот или иной товар. IKEA Place размещает выбранную вами мебель на просторах комнаты, VIsualiser от производителя красок Dulux предлагает воочию увидеть, как будет ложиться тот или иной оттенок на стены вашего дома.

В связи с этим логически вытек из предыдущего еще один тренд, который был лаконично назван iДизайн. На сайтах производителей пользователи могут сами «поиграться» и комбинировать цвета, модели, количество предметов. Это касается не только интерьеров, но и одежды. Все хотят получить что-то новое, не как у других, и сайты компаний предоставляют такую возможность, еще большее распространяя манию кастомизации.

Следующим трендом Euromonitor International назвала производство персонализированных товаров для здоровья с учетом особенностей конкретного человека. Современные разработки в области генетики позволяют все больше разобраться в организме человека и предложить то, что подходит именно ему. Этот запрос связан со следующим трендом – растущим количеством приверженцев здорового образа жизни (clean life). Представители нового поколения все чаще предпочитают посещение спортзала и бассейна курению табака и употреблению алкоголя. Бизнес и тут не стоит на месте, и старается предложить клиентам свои курсы йоги и здорового питания. Производители продовольствия начинают перестраиваться на «здоровые рельсы» и предлагают низкоуглеводные, обезжиренные, безлактозные и безглютеновые продукты.

«Потребители с активной жизненной позицией» – следующий тренд. Twitter, Facebook и Instagram, пестрят хэштегами, под которыми люди высказывают свое мнение о событиях, происходящих в мире. Бизнес научился учитывать и это. Теперь за высказываниями клиентов в социальных сетях очень внимательно наблюдают, чтобы знать, какие настроения преобладают у их целевой аудитории.

Расстояние между потребителями и бизнесом существенно сократилось, и это привело к такому понятию, как «адаптивные предприниматели». Потребители все чаще выбирают путь наименьшего сопротивления и подстраивают бизнес-модели под себя, зарабатывая не в офисе, а фрилансом или удалёнкой. Все больше молодых людей стремятся к самозанятости.

Растет и количество «недоверчивых потребителей-исследователей», которым опостылел масс-маркет. Молодые потребители проявляют большой интерес к капсульным коллаборациям и лимитированным коллекциям. Подобная тенденция будет стимулировать производителей, которые могут сделать таких недоверчивых клиентов лояльными. Уже сейчас многие крупные игроки знакомят клиентов с процессом производства, запускают лимитированные версии товаров, учатся продавать по-новому.

Помимо недоверия, у потребителей растет интерес к ценообразованию, формируя тренд «выживальщиков». В головах этих людей еще свежо воспоминание о кризисе 2008-2010 годов. Хотя такие потребители могут себе позволить гораздо больше сейчас, они все же предпочитают следить за акциями и скидками, чтобы покупать товары по сниженным ценам. Например, в Великобритании сегмент продуктовых дискаунтеров растет быстрее, чем когда-либо, согласно докладу GlobalData.

Никто не хочет тратить много денег, и это формирует два следующих тренда – заемного потребления и совместного потребления. Миллениалы не стремятся покупать собственные автомобили, так как им очень удобно пользоваться такими сервисами, как Uber, AirBnb, BlaBlaCar. Одеваться можно тоже в аренду, и лондонский торговый центр Westfield дал такую возможность с услугой Style Trial, которая позволяет брать напрокат товары модных дизайнеров. Что уж говорить о каршеринге и велопрокате, интерес к которым не спадает, а только растет и продолжит это делать. Производители автомобилей приноравливаются и вливают свои инвестиции в каршеринговые сервисы. Toyota объявила о сотрудничестве с конкурентом Uber – сингапурской компанией Grab, Volkswagen вложила триста миллионов долларов в Gett, американский Lyft получил инвестиции от Jaguar и Land Rover. Бизнес не хочет быть позади, а потому идет точно вслед за покупательскими запросами.