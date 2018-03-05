В кампании приняли участие приглашенные актеры и реальные люди, сыгравшие самих себя

С начала марта стартует масштабная интегрированная кампания популярного безалкогольного напитка «Adrenaline Rush. Все ты можешь», приуроченная к полному перезапуску бренда.

Новая кампания «Adrenaline Rush. Все ты можешь» основана на потребительском инсайте: «стремление к успеху естественно, но часто страхи не дают двигаться вперед. Управление страхами делает человека сильнее».

Это сообщение лежит в основе рекламной коммуникации бренда, которая представлена серией видеороликов, новым дизайном упаковки, обновленным сайтом бренда, а также нестандартным размещением на городском транспорте и в вузах.

«Работая над обновлением позиционирования бренда, давно занявшего одну из лидирующих позиций на российском рынке, мы вдохновлялись его главным атрибутом — названием. Звучит достаточно банально, но это позволило сбалансировать функциональные и эмоциональные элементы истории на всем понятной и релевантной базе. Адреналин в природе — гормон, в экстремальных ситуациях активирующий синдром «бей или беги» и наделяющий человека силой, о которой он не подозревал. Что — не в такой мере, конечно — отражает и предложение Adrenaline Rush потребителю. Страх — одна из самых сильных эмоций человека. Но мы верим, что его преодоление делает наши возможности безграничными. Об этом и вся история — и на уровне продукта, и на уровне бренда", — рассказывает директор по маркетингу Анатолий Гордеев.

Новый слоган, логотип и дизайн банки Adrenaline Rush подчеркивают новое позиционирование бренда. Продукт уже можно найти на полках магазинов и в торговых сетях. Формат выпуска и объем напитка остались неизменными.

Героями новой рекламной серии Adrenaline Rush стали как приглашенные актеры, так и реальные люди, которые сыграли в роликах самих себя. Зритель застает их «за секунду до» совершения действия — в волнении, предвкушении, в тот самый момент выброса адреналина. Бренд утверждает, что испытывать эти чувства здорово, а все задуманное «стоит свеч».

Серия видеороликов сопровождается короткими документальными фильмами — историями от имени реальных героев. Креативная идея рекламной кампании принадлежит агентству Friends Moscow. Производством занималась студия Stereotactic под руководством режиссера Noah Conopask.

«Мы хотели передать внутреннюю борьбу героев на пике их волнения. Поэтому сконцентрировались на секундах, в которых сплетаются разные эмоции. Именно в этот момент внутри рождается энергия, которая подсказывает героям: „Ты можешь все“. При этом нам было важно подчеркнуть, что бренд поддерживает не только тех, кто готовится совершить что-то экстремальное, но и обычных людей, ведь они чувствуют то же самое, и им также нужна энергия для шага вперед», — объясняет креативный директор Friends Moscow Максим Пономарев.

Состав творческой группы:

Adrenaline Rush (клиент)

Анатолий Гордеев — директор по маркетингу категории энергетических напитков, PepsiCo Восточная Европа

Михаил Королев — старший бренд-менеджер Adrenaline Rush®

Дарья Портнова — бренд-менеджер Adrenaline Rush®

Елизавета Фетисова — руководитель группы маркетинговых коммуникаций

Марина Мушкаренко — старший супервайзер по интегрированным бренд-активациям

Ирина Дроздовская — главный продюсер

Friends Moscow (креатив)

Максим Пономарев — креативный директор

Ирина Смоликова — арт-директор

Татьяна Пономарева — копирайтер

Дмитрий Савельев — директор по стратегии

Дарья Давыдова — аккаунт-директор

Ксения Тычинская — старший аккаунт-менеджер

Максим Коростелев — руководитель отдела продакшна

Stereotactic (продакшн)

Сергей Яхонтов — исполнительный продюсер

Александр Медведко — продюсер

Сюзанна Мардини — ассистент Продюсера

Noah Conopask — режиссер

Олег Романов — второй режиссер

Михаил Хасая — оператор-постановщик

Дмитрий Кетов — директор

Владимир Кравченко — локейшн-менеджер

Зина Шлыкова — художник по костюмам

Андрей Варгоцкий — художник-постановщик

Нонна Аристархова — продюсер пост-продакшн

South sound studio (музыка и саунд-дизайн)

Влад Якунин & Антон Мироненко — монтаж

Сергей Подзолков — CG

Артем Леонов — цветокоррекция