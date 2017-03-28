Сеть супермаркетов теперь ориентируется на потребителей со средними и ниже среднего доходами



Иллюстрация depositphotos

X5 Retail Group не ожидает значительных улучшений в экономике России в среднесрочной перспективе. В связи с этим, а также с изменившимся покупательским поведением, сеть супермаркетов «Перекресток» пересмотрела представление о своем клиенте. До сих пор группа описывала целевую аудиторию покупателей «Перекрестков» как людей со средними и выше среднего доходами. Теперь у ритейлера более скромные ориентиры, пишут «Ведомости».

Вместо состоятельной молодежи и более старших потребителей «Перекресток» сосредоточился на привлечении семей с детьми и со средними или ниже доходами; женщин, которые отвечают за семейный бюджет; мужчин, у которых есть четкий список покупок в ограниченном бюджете. «Хотя располагаемый доход покупателей может быть и меньше, мы нацелены на то, чтобы поддержать тот же уровень жизни и набор товаров, к которым привык потребитель», – говорится в годовом отчете X5.

Х5 также адаптировала «Перекресток» для регионов. Это позволит развиваться сети не только в крупных городах, но и в населенных пунктах с населением менее 1 млн человек. Ассортимент региональных «Перекрестков» в среднем составляет 8000–10000 видов товара, тогда как в обычном формате представлено до 15 000. В регионах увеличена доля продукции местных производителей и товаров по низким и средним ценам, а доля премиальной продукции сокращена.

Операционная модель корректируется в зависимости от условий в конкретном регионе: например, в каких-то городах может быть сокращен премиальный ассортимент, но при этом в других на него может быть спрос, поэтому он сокращаться не будет.

Согласно годовому отчету X5 Retail Group, ее выручка выросла на 27,5% и составила 1,034 трлн рублей. Это максимальный рост продаж для ритейлера с 2011 года. С 4 квартала 2016 года ритейлер является лидером рынка продуктовой розницы в России, опережая «Магнит».