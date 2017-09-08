Негативный информационный фон и падающие доходы вынуждают москвичей экономить



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В августе посещаемость торговых центров сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаемого оживления не произошло даже на предпраздничной неделе, несмотря на маркетинговые акции продавцов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Shopping Index, составленное Watcom.

На неделе, непосредственно предшествующей 1 сентября, посещаемость торговых объектов сократилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приблизившись к уровню 2015 года.

«В период подготовки к учебному году москвичи продолжали демонстрировать “экономную” модель поведения, и ожидаемого роста мы не увидели, несмотря на агрессивные маркетинговые кампании школьных товаров, которые начались июле», - сообщила Мария Вакатова, представитель компании Watcom.

Shopping Index демонстрировал негативную динамику с начала кризиса 2014 года, но в 2016 году ситуация немного поменялась. Москвичи стали чаще выбираться в торговые центры, но делали это больше в рамках организации досуга, отказываясь от покупок. Небольшой рост посещаемости в 2017 году наблюдался только во второй половине июня, эксперты связывают это с холодной погодой.

Однако снижение потребительской активности отметили не все ритейлеры. Например, Sela в преддверии 1 сентября провела мощную рекламную кампанию, в сети действовали специальные цены на школьную одежду. По словам представителя компании, благодаря этому продажи относительно аналогичного периода прошлого года увеличились. Директор по развитию Tutti Frutti Дмитрий Баранов отмечает, что походы людей в ТЦ просто перераспределились пл времени, и многие заранее купили себе то, что необходимо.

Эксперты отмечают, что покупатели вновь начали экономить из-за негативного информационного фона. Их поведение заметно изменилось: люди стали экономить и покупать меньший объем продукции. Доходы ритейлеров продолжают снижаться из-за падения располагаемых доходов населения и стремления людей к сберегательной модели потребления.

Стоит отметить, в отличие от торговых центров, в преддверии начала учебного года микрофинансовые организации зафиксировали трехкратный рост займов с целью оплаты товаров к учебному году.