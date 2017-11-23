Нео-классика, андеграунд, рейв-культура и многое другое в подборке лучших музыкальных ивентов

В этом году московскому event-агентству DEPARTÁMENT, обладателю множества российских и международных премий и лауреату профессиональных конкурсов, исполняется 10 лет. Состав попросил партнера и бренд-директора агентства Павла Недостоева создать серию колонок об event-бизнесе.

Эта колонка о лучших музыкальных проектах в России.

Музыкальные ивенты – одни из моих любимых. Очень часто организаторы именно на них имеют возможность «выложиться» на все сто процентов, когда на первом месте стоит не коммерческая составляющая. Создание такого мероприятия граничит с искусством, так как требует максимального приложения собственного взгляда и таланта, а от агентства особенной специализации – не сможешь соответствовать имиджу и размаху, не «засветишься» в списках лучших мероприятий года. Далее следуют шесть российских музыкальных событий, привлекших внимание западной прессы и коллег за последние годы.

Sound Up

Фестиваль Sound Up – серия музыкальных мультимедийных событий, знакомящая слушателей с самыми яркими представителями современной музыкальной сцены. Это уникальное сочетание культурно значимого места, мультимедийного контента, созданного российскими художниками, академической музыки и электронных экспериментов.

Sound Up проводили поражающие воображение зрителей концерты светомузыки в «Гоголь-центре» (Piano Interrupted и Павел Карманов), приглашали Hauschka в московский Дом Союзов, устраивали нео-классические концерты с Sila Sveta в Московском планетарии, привозили в «Стрелку» немецких экспериментаторов Grandbrothers. И каждый раз посетители уходили с ощущением, что приобщились к тайной мистерии.

Present Perfect

Питерский музыкальный фестиваль прошел в этом году уже третий раз, и за этот период постепенно превратился «из события музыкального в праздник городского масштаба.» (Interview Россия). В этот раз на пяти сценах PPF выступило более 40 электронных музыкантов со всего мира.

Пространство завода слоистых пластиков PCG, занятое Музеем уличного искусства, было органично использовано организаторами фестиваля Roots United – посреди одной из музыкальных площадок за концертами наблюдал памятник Ленину, другая была наполнена тростником и травами, собранными на Финском заливе, а на третьей проходил концерт Boiler Room.

Outline

Крупнейший фестиваль электронной музыки, сумевший конкурировать не только с российскими, но и с западными собратьями. Одним из лучших «аутлайнов» по праву считается фестиваль 2015 года, на котором Sila Sveta представили световые и видео-инсталляции, и пространство Карачаровского механического завода заполнилось на два июльских дня огромными сценическими световыми установками, телевизорами с дрожащими мониторами, сложными арт-объектами, стенами с горящими свечами, площадками для скейтбординга и граффити-панно.

«Боль-2017»

В июле этого года фестиваль андеграундной музыки «Боль» представил нам в Центре городской культуры Правда более 50 участников, среди которых – Iceage, Sonic Death, Girl Band, «Утро» и «ЛСП» – в этот раз вместо постпанка и гитарной музыки звучала электроника и матёрый рэп.

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Оргов «Вичаута» зачастую коронуют лаврами воскресителей рейв-культуры в России, и как бы там ни было, но они действительно популяризовали рейв-культуру в двух столицах. Последняя дневная «вичуха» прошла на Винзаводе в 2016 году, а организаторы всецело посвятили себя «СКОТОБОЙНЕ» и «ГРЕЗАМ», на которых выступают в основном те же исполнители – IC3PEAK, angelic milk, Убийцы – объявления о которых появляются по-прежнему только в сети Вконтакте.

«Инверсия»

Первый международный аудиовизуальный фестиваль за полярным кругом «Инверсия» прошел в феврале этого года и включал такие уникальные выступления, как коллаборация Ивана Афанасьева из петрозаводского дуэта Love Cult с Териберским поморским хором, выступление финского трио K–X–P и психоделические аудиовизуальные представления в вечной мерзлоте. Все концерты прошли в обстановке полярной ночи. Мурманская область считается следующим фронтиром музыкальных фестивалей в России, и такие мероприятия, как «Териберка. Новая жизнь» будут появляться в будущем все чаще.