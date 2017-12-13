«Билайн» записал русскую версию песни Робби Уильямса

Новая рекламная кампания «Безлимитный интернет» от бренда «Билайн» и креативного агентства Contrapunto показывает безлимитный отдых по-русски.

Инсайт новой кампании прост: в отпуске (а именно отпускная пора стартует со дня на день) не хочется себя ни в чем ограничивать, а в интернет-трафике тем более. Слоганом кампании стала фраза «Безлимитный Интернет для безлимитной русской души».

Ролик рассказывает историю русского туриста, который чувствует себя в отпуске «королем» и может позволить себе больше, чем другие отдыхающие. Главный герой, ведущий передачи «Орел и Решка» Петр Романов, на собственном примере показал, что такое – безлимитный отдых по-русски с безлимитным интернетом от «Билайн».

Идея нового ролика была вдохновлена знаменитой песней Робби Уильямса «Party Like A Russian». Кстати, певец лично одобрил «русскую» версию своего клипа и песни.

«Этим роликом мы хотели предоставить индульгенцию безлимитной русской душе. Тусуйтесь «лайк э рашн», выкладывайте и выкладывайтесь безлимитно! Песня ролика получилась настолько запоминающейся, что на следующий день после съемок мы застали бармена нашего отеля, напевающего под нос «Пати лайк э рашн. Все пляжи наши» на очень ломанном русском», – рассказывает Кристина Денина, ассоциированный креативный директор агентства Contrapunto.

Ролик появился в эфире телеканалов 11 декабря. В кампанию вошёл полный ролик, а также три его 6-секундные версии.

«В ролике мы с определенной долей иронии показываем отдых главного героя, который по максимуму пользуется безлимитным мобильным интернетом в роуминге. Решение, предложенное агентством, раскрывает основную суть продукта. Музыкальное исполнение подчеркивает настроение российского туриста на отдыхе, ведь безлимитный мобильный интернет в роуминге сделает ваш отпуск по-настоящему безлимитным», – комментирует Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом Билайн.

Ролик появился в эфире телеканалов 11 декабря.

Состав творческой группы

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Юлия Конева – директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом

Наталья Кривчанская – руководитель департамента по разработке рекламных кампаний –

Ирина Морозова – старший менеджер по разработке рекламных кампаний

Дмитрий Лашкин – продюсер

Contrapunto (креатив)

Кристина Денина – Ассоциированный креативный директор

Алексей Павлов – старший арт-директор

Ксения Гурьева – копирайтер

Анна Черная – продюсер

Вика Канина – руководитель отдела по работе с клиентами

Альбина Бекмансурова – старший менеджер по работе с клиентами

Дмитрий Рубежов – музыкальный продюсер

Павел Филиппенко – музыкальный продюсер

The Marketing Arm (работа со звёздами)

Таня Хмельницкая – директор по работе с селебрити

Ball Park (продакшн)

Роман Жирных – режиссер

Александр Орлов – второй режиссер

Антон Замахин – исполнительный продюсер

Ольга Янкевич – директор группы