Нестандартная промокампания проходит в Бразилии

Не секрет, что шоколад обеспечивает душевный комфорт человека, избавляя его от утомления и стрессов — состояний, которые так привычны для пассажиров, не сумевших вылететь вовремя. Для поднятия настроения всех, кому еще некоторое время предстоит ютиться на полу или, если повезет, на креслах в зале ожидания, «Кит-Кат» установил автомат по выдаче бесплатных батончиков.

Кампания разработана бразильским представительством агентства JWT, которое сотрудничает с брендом уже много десятков лет и является автором легендарного лозунга «Есть перерыв — есть „Кит-Кат“». Новая активация нисколько не противоречит слогану, ведь в моменты задержки рейса уж что-что, а перерыв — точно есть.

Вероятно, чтобы пассажиры были более доброжелательны к представителям провинившейся авиакомпании, а также хоть на пару минут отвлеклись от негативных мыслей, креаторы JWT предложили «Кит-Кат» накормить путешественников шоколадом.

Автомат по выдаче батончиков «Кит-Кат» установлен в Бразилии в аэропорту Сан-Паулу. Механика проста: он сканирует посадочные талоны и тем самым узнает, находится ли данный рейс в списке задержанных. В случае такого «невезения» пассажир обязательно получит свою долю шоколада.