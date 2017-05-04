Запуском трёх тематических телеканалов «НТВ Право, «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал» занималось «Мобильное телевидение» Алексея Земского



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Совладельцем компании «Мобильное телевидение», которая стала партнёром НТВ по запуску трёх тематических каналов «НТВ Право», «НТВ Стиль» и «НТВ Сериал» оказался генеральный директор телеканала Алексей Земский, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Земскому принадлежит половина ООО «Мобильное телевидение», другую половину компании контролирует его супруга Ирина.

В 2017 году телепроизводственная компания Земских продолжает обеспечивать новые тематические каналы НТВ контентом. Участники рынка оценивали затраты на запуск канала в несколько десятков миллионов рублей, которые предназначались главным образом на переформатирование контента и организацию выписка, указывает издание.

По словам Земского, «Мобильное телевидение» существует уже 15 лет, а в прошлом году компания сменила юридическую форму с ЗАО на ООО. Она специализируется на услугах для телепроизводства, а также на аренде выездного комплекса для ТВ-продакшена. Среди других партнеров компании – ритейлеры «Детский мир» и «М.Видео» (для них она делает видеоролики), а также структуры ВГТКР и «Газпром-медиа». Для ВГТРК «Мобильное телевидение» проводило предэфирную подготовку серии передач «Планета собак», выходившую на каналах «Планета» и «Планета HD», для ГПИ локализовывало контент детского канала «Малыш» (относится к «Ред Медиа»).

В беседе с газетой «Коммерсант» Алексей Земской заявил, что «Мобильное телевидение» прошло строгий тендер НТВ и предложило выгодную цену за свои услуги. При этом он настаивает, что доходы от услуг для НТВ составляют порядка 5% от оборота компании. В 2015 году выручка ООО «Мобильное телевидение» составила 173,5 млн руб., чистая прибыль — 28,2 млн руб.