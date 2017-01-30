Создатель киберспортивной компании Virtus.pro Черепенников владеет производителем средств для прослушки



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Основатель киберспортивного проекта Virtus.pro Антон Черепенников, в чей бизнес инвестировал $100 млн миллиардер Алишер Усманов, оказался совладельцем компании-производителя оборудования для систем оперативно-розыскных мероприятия (СОРМ) – ООО "Основа лаб", выяснили "Ведомости". В холдинге USM подтвердили, что Черепенников их партнер по киберспорту и фонду, инвестирующему в IT-проекты.

По данным "СПАРК-Интерфакса", на которые ссылается газета, Черепенникову принадлежит 16,9% компании, еще 83% - у АО "Аспект финансов" (компанией владеет Егор Фалилеев) и 0,10% - у Дмитрия Золотухина. В разговоре с изданием создатель Virtus.pro и совладелец "Основа лаб" рассказал, что недавно выкупил у остальных партнеров доли в компании и стал самостоятельно контролировать её.

Программное и аппаратное обеспечение, которое производит ООО "Основа лаб" используется операторами для 12-часового хранения трафика передачи данных пользователей, которые находятся под следствием. В качестве одного из вариантов исполнения "закона Яровой" предлагалось использование модернизированного оборудования СОРМ, говорили собеседники "Ведомостей" в профильных ведомствах. Антон Черепенников допустил, что производимое его компанией оборудование может быть использовано операторами для реализации антитеррористических поправок в законодательство.

Источники газеты также рассказали, что "Основа лаб" вела переговоры о покупке компании "МФИ софт", которая занимается разработкой систем информационной безопасности, систем фильтрации интернет-трафика и СОРМ. Ранее также стало известно, что структуры Алишера Усманова пытаются купить долю в "МФИ софт". Собеседники "Ведомостей" считают, что участие в компании бизнесмену необходимо для выполнения "закона Яровой" и помощи в этом процессе подконтрольным ему "Мегафону". Черепенников отрицает возможную сделку и переговоры с МФИ.