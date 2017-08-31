Новая технология сканирует рекламные объявления в режиме реального времени и отслеживает мошеннический трафик



Иллюстрация. Скрин White Ops

Технологическая компания Trade Desk объявила о сотрудничестве с владельцем технологии отслеживания ботов White Ops. Партнеры анонсировали в совместном сообщении создание первой в мире платформы, которая блокирует мошеннический трафик, прежде чем его купят рекламодатели и агентства.

Технология White Ops под названием Human Verification сканирует рекламные объявления в режиме реального времени и позволяет платформе заблокировать рекламный показ, предложенный не людям, а ботам. Таким образом, решение поможет брендам сделать медиазакупки более прозрачными и не платить деньги за рекламу, которую никто не увидит.

В рамках этой инициативы White Ops и Trade Desk будут вместе размещать серверы и центры обработки данных в Северной Америке, Европе и Азии.

Напомним, именно с помощью облачного сервиса для управления рекламными кампаниями Trade Desk в мае этого года стала осуществлять свои programmatic-закупки в Северной Америке Procter & Gamble. Бренд является ярым противником мошенничества в цифровой рекламе (фрод).

Глобальные расходы рекламодателей на мошеннический трафик (клики, которые делают боты) в 2017 году могут достичь $16,4 млрд. Это вдвое превышает прошлогоднюю цифру в $7,2 млрд., которую рекламодатели заплатили за фрод.