Тренд на отцовство в мировой рекламе

За последние несколько лет в рекламе произошло одно важное событие: изменился образ отца. Раньше в рекламных роликах показывали несколько карикатурную модель семьи – мамы изображались показательно заботливыми, а папы – симпатичными разгильдяями, которые практически не занимаются воспитанием собственных детей.

В последнее время тренд поменялся: нам все чаще показывают не отца-дурака и отца-балагура, а обычного хорошего папу. Он дружит со своим ребенком, заботится о нем и поддерживает его.

К 23 февраля Sostav собрал 5 реклам про самых лучших пап.

Hyundai Genesis: папа против свидания

Hyundai Genesis снял ролик про сумасшедшего отца, который портит дочке первое свидание. Он следит за ней в кино, прячется среди игрушек в парке аттракционов, где она гуляет со своим новым парнем, и даже портит первый поцелуй.

При этом образ отца получился не отталкивающим, а очень симпатичным. Его можно обвинить в чем угодно, но только не в равнодушии.

Promart Homecenter: папа за свидание

Еще один ролик про отцов, которые вмешиваются в отношения дочерей. Правда, здесь папа как раз спасает свидание дочки и ее начинающийся роман.

MetLife: мой папа врет

В интернете этот ролик часто называют «Самая лучшая социальная реклама», «Невероятная социалка из Тайланда», но, вообще-то, это не социальная реклама. Это ролик международной страховой компании MetLife.

Видео рассказывает, как много делают папы, чтобы их дети жили хорошо. Даже врут, что живут счастливо, зарабатывают много денег и никогда не устают.

«Фрутоняня»: помощь папе

Пионеры рекламы о заботливых папах в России – бренд «Фрутоняня». Еще в 2013 году они сняли видео про отца, который заботится о маленьком ребенке, пока мама отдыхает. В ролике немного поменялся привычный слоган, теперь он звучит так: "«Фрутоняня» – помощь маме… и папе".

С одной стороны, это маленькое изменение, а с другой – огромный шаг для российской рекламы. До этого рекламодатели не акцентировали внимание на том, что папы тоже как-то участвуют в воспитании детей.

Cheerios: быть папой весело

Реклама хлопьев Cheerios – это не просто ролик, а двухминутная ода отцовству. В видео показывают папу, который убежден, что быть отцом – это весело и интересно. Дети – это друзья, фанаты, и они уверены, что каждый родитель – немного Супермен.

При этом реклама совершенно не назидательная. Авторы не учат зрителя, а просто рассказывают, что отцовство – это круто.