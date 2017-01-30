Компания стремится к прозрачности отношений



Фото: depositphotos.com

Директор по маркетингу Procter & Gamble Марк Причард предупредил о пересмотре рекламных контрактов в 2017 году. Цель компании — повысить прозрачность цепочки поставок, «в лучшем случае мутной, в худшем — криминальной». Пересмотр станет частью плана из четырех пунктов, который должен простимулировать рост бизнеса за счет усиления контроля над медиастратегией и улучшения качества рекламы.

Топ-менеджер выразил недовольство существующими системами измерений и верификации, сообщает The Drum. По словам Причарда, показатели просматриваемост и разнятся, издатели не стремятся подтверждать данные в своих отчетах, а фрод наносит ущерб рекламодателю. Корпорация не впервые говорит о недостатках рекламных инструментов. Так, в прошлом году P&G заявила о неэффективности таргетинга Facebook.

Первым шагом на пути к большей прозрачности P&G считает разработку единых стандартов просматриваемост и. На втором этапе компания перестанет полагаться на измерения владельцев площадок. В 2017 году крупнейший рекламодатель в мире намерен внедрять верификацию сторонними компаниями, которые получили аккредитацию Media Rating Council. Третий пункт — уже упомянутый пересмотр контрактов с агентствами. И, наконец, FMCG-гигант намерен бороться с фродом и добиваться, чтобы каждый участник digital рынка прошел сертификацию в Trustworthy Accountability Group (TAG). Данный проект был запущен для улучшения экосистемы рынка цифровых коммуникаций.

Причард призвал индустрию — от издателей до технологических платформ — объединиться и решить эту проблему. «Это вопрос коллективной воли. Если мы придумали самоуправляемые автомобили, то сможем найти способ, как контролировать медиа», — сказал главный маркетолог P&G.