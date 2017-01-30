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Директор по маркетингу Procter & Gamble Марк Причард предупредил о пересмотре рекламных контрактов в 2017 году. Цель компании — повысить прозрачность цепочки поставок, «в лучшем случае мутной, в худшем — криминальной». Пересмотр станет частью плана из четырех пунктов, который должен простимулировать рост бизнеса за счет усиления контроля над медиастратегией и улучшения качества рекламы.
Топ-менеджер выразил недовольство существующими системами измерений и верификации, сообщает The Drum. По словам Причарда, показатели просматриваемост
Первым шагом на пути к большей прозрачности P&G считает разработку единых стандартов просматриваемост
Причард призвал индустрию — от издателей до технологических платформ — объединиться и решить эту проблему. «Это вопрос коллективной воли. Если мы придумали самоуправляемые автомобили, то сможем найти способ, как контролировать медиа», — сказал главный маркетолог P&G.