Сумма сделки составила 100 млн долларов

Компания Procter & Gamble приобрела бренд дезодорантов Native, позиционирующий себя как абсолютно натуральный. Сумма сделки составила 100 миллионов долларов, сообщает TechCrunch.

Приобретение, как ожидают в компании, поможет P&G расширить свой потребительский портфель и охватить аудиторию, которая предпочитает полностью натуральную продукцию. В частности, молодое поколение, представители которого стараются выбирать средства, не содержащие примеси и отдушки. Это связано с тем, что многие потребители стали опасаться добавок, провоцирующих различные заболевания, в том числе онкологические.

Дезодоранты Native стоят значительно дороже других марок, однако не содержат примесей, в том числе парабенов и алюминия. Кроме того, они имеют различные необычные ароматы, например тыквы, латте или медового яблока с корицей.

После завершения сделки основатель и генеральный директор бренда Native продолжит возглавлять его в Сан-Франциско. «Я поддерживаю выбор P&G, нацеленный на развитие инновационных продуктов, необходимых потребителю, и очень рад, что мои опыт и знания пригодятся для совместного продвижения Native», - сообщил он.