Таким образом премьер–министр РФ предложил ответить на новые санкции Соединенных Штатов

Одним из способов ответить на санкции США в отношении России может стать ограничение доступа американских товаров на российский рынок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер- министра Р Ф Дмитрия Медведева.

«На нашем рынке довольно много продуктов — экономических продуктов — которые мы получаем из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми нужно отдельно разбираться, это довольно сложная история, но и целый ряд других товаров, которые к нам на рынок поставляются или которые даже производятся американским бизнесом на территории нашей страны», — сказал Медведев.

Премьер-министр не исключил при этом пересмотра сотрудничества с США по ряду направлений. Однако, решение по ответным мерам остается за президентом России Владимиром Путиным.

«Нас пытаются все жестче и жестче брать в определенное финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем», — подчеркнул он.

В 2017 году, по данным статистики, импорт в Россию из США составил $ 12.5 млрд. В основном импортировались «Скрытый раздел» (29%), «Машины, оборудование и аппаратура» (23%). В структуре импорта по странам на первом месте Китай (21%), на втором месте Германия (11%). США для России является третьим партнёром с долей 5.7%.

Напомним, новый виток антироссийских санкций затронул структуры Дерипаски, группу «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Внешэкономбанк и многие другие российские компании.