Президент попросил чаще привлекать к рекламным съемкам недопущенных до ОИ атлетов

Президент РФ Владимир Путин попросил участников экономической деятельности проработать вопрос привлечения к рекламе недопущенных к Олимпиаде спортсменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Также он попросил проработать вопрос участниками экономической деятельности о том, чтобы обеспечить привлечение к рекламе и получение рекламных доходов для тех спортсменов, которые не были допущены до Олимпийских игр», – сказал Песков.

Накануне глава государства провёл встречу с атлетами, которые отправятся на Олимпиаду, и сообщил также о решении провести отдельные соревнования для тех, кого не допустили на игры.

Напомним, что допущенные до Олимпиады-2018 спортсмены выступят на Играх под нейтральным флагом по причине временно приостановленного членства ОКР в составе Международного олимпийского комитета.