Корпорация пытается вернуть хотя бы часть потерянных в прошлом году средств



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Компания Samsung Electronics собирается переработать Galaxy Note 7S на драгоценные металлы. Так производитель хочет вернуть часть денег, потерянных из-за отзыва смартфонов, сообщает TechCrunch.

Отозванные телефоны пойдут на разборку. Дисплеи, камеры и карты памяти будут использованы как запчасти при ремонте других продуктов Samsung. Золото, серебро, кобальт и медь будут извлечены в процессе переработки. Компания надеется получить порядка 157 тонн драгметалла и от их продажи вернуть себе часть денег, которые она потеряла после отзыва устройства.

В августе прошлого года компания представила новую флагманскую модель Galaxy Note 7. Смартфоны буквально сразу же отозвали с прилавков магазинов из-за неисправности батареи, которая могла привести к самопроизвольному возгоранию во время зарядки. На тот момент Samsung уже успела продать 2,5 млн телефонов. Потери от этого, по оценкам корпорации, превысили пять миллиардов долларов.