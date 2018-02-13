Город изменил правила и условия аукциона на размещение рекламных конструкций

Судьба рекламного рынка Казани зависит от предстоящего аукциона, в правила которого внесены крупные изменения. Лоты сформированы таким образом, что два лота заполнят собой 80% рынка, а остальные 20% распределятся на остальных участников, сообщила владелица рекламного холдинга ГК Larisa Лариса Фомина в интервью «БИЗНЕС Online».

На этот раз город меняет правила и усложняет условия проведения конкурса. Теперь договоры будут заключаться на 10 лет, вместо 5. Это значит, что участникам необходимо внести большое количество средств. Но для тех, кто выиграет торги, размещение на 10 лет выгоднее, чем на 5. Лоты к грядущим торгам сформированы так, что два из них заполнят собой практически 80 процентов рынка.

Сама Фомина рассчитывает сохранить четверть рынка на предстоящем аукционе и подтверждает, что предыдущий пятилетний цикл размещения конструкций закрыла с прибылью. «Погоду делают три-четыре компании, включая нашу. Большая сложность в том, что очень много медийных компаний скупает рекламные поверхности. В результате серьезно снизилась доходность владельцев конструкций: агентства, занимающиеся продажами, оставляют у себя львиную долю денег, ничем не рискуя», – рассказала она.

По мнению Фоминой, рекламный рынок ещё не вернулся к докризисным показателям, и его будущее состояние будет зависеть от общей экономической ситуации в стране. На рынок влияют и санкций, которые вводят в отношении России, потому что крупные рекламодатели – это в том числе известные западные компании. Все изменения, которые происходят в мире, находят отражение в наружке.

Изменения на рынке ознаменовали и новые рекламные технологии, например, из новых форматов уже появились или появятся электронно-цифровая поверхность, проекционная реклама и коммуникационные указатели. Есть работающие законы рынка: какая должна быть реклама, как она работает – все это уже исследовано и используется, уверена владелица рекламного холдинга.

В качестве примера нового формата Фомина привела незаконную установку первого в Казани электронно-цифрового щита от Russ Outdoor. Город выдал предписание о его демонтаже, но компания требование не выполнила. «И управление наружной рекламы никак не может на это повлиять. Есть ощущение, что у исполкома нет никакого влияния на игроков рынка и они полностью отбились от рук», – возмущается Фомина.

Тем не менее, холдинг ГК Larisa планирует участвовать в новом аукционе, стать владельцем щитов и продолжить свой прибыльный бизнес. «По моему мнению, наружная реклама по-прежнему недооценена. Из телевизора, с радио реклама уходит в интернет, но «наружку» ничем не заменишь – она очень классно работает на имидж. Человек все равно ездит по городу и видит перед собой щиты», – сообщила Фомина.