С нового года в столице Татарстана начнет действовать новая муниципальная программа по развитию сферы наружной рекламы и информации



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С 2018 года в Казани меняются правила размещения наружной рекламы. Предстоят масштабные торги на установку рекламных конструкций, в связи с тем, что заканчиваются сроки существующих пятилетних договоров, сообщается на сайте мэрии города.

Теперь договоры будут заключаться на 10 лет, вместо 5. Также меняется принцип оплаты: если раньше взималась вся сумма, а потом вносились ежемесячные платежи, теперь же оплачивается первый и последние года, а остальная сумма выплачивается ежеквартально равными долями.

Городские власти уверены, что новые правила помогут снизить финансовые риски участников торгов. Бизнесмены смогут осуществлять долгосрочные инвестиции. В то же время, входной порог для участия в торгах станет меньше. Конкуренция в таких условиях выше, а рынок – эффективнее.

Кроме того, в Казани начнет действовать новая муниципальная программа «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани в 2018-2020 годах». В её рамках введут новые высокотехнологичные форматы рекламных конструкций: электронно-цифровая поверхность, проекционная реклама, коммуникационные указатели. Планируется устанавливать электронно-цифровую на месте обычного еврощита.

В связи с проведением мероприятий по улучшению эстетики городской среды продолжит усовершенствоваться дислокация рекламных конструкций. Крупноформатные рекламные конструкции уже выведены из центральной части города.

По итогам 6 месяцев 2017 года Казань вошла в тройку крупнейших региональных рынков наружной рекламы. Его объем составил 327 миллионов рублей, что на 2% больше, чем годом ранее. За последние 5 лет Казань заработала на рекламе 1,4 млрд рублей, сообщает портал мэрии. По итогам первого полугодия 2017 года столица Татарстана входит в тройку крупнейших региональных рынков наружной рекламы с объемом 327 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2%.