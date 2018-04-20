Рифмованные слоганы изображены на фоне достопримечательностей российских городов

Агентство Great разработало новую федеральную рекламную кампанию для «Русского радио», стартовавшую в марте в outdoor, интернете и на телевидении. В основе креативного решения — рифмы имен популярных исполнителей с названиями российских городов.

Центральной идеей стал масштаб вещания станции, которую можно услышать практически в любом регионе России. Кампания получила название «Радио большой страны».

В основе креативного решения — рифмы имен популярных исполнителей с названиями российских городов.

К созданию новых слоганов радиостанция привлекла слушателей — они активно включились в рифм-баттл с призами, главный из которых — услышать собственный слоган в эфире «Русского радио».

Рифмованные слоганы изображены на фоне достопримечательностей российских городов.

«От Самары до Непары», «От гор Уральских до Макса Барских», «От Магадана до Джигана» — целью было сохранить узнаваемый легкий и ироничный стиль шуток «Русского радио», чтобы сказать о масштабе, избежав пафоса.

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«Русскоязычная популярная музыка — это то, что связывает самые далекие друг от друга регионы России. Хиты „Русского радио“ одинаково хорошо знают и на Сахалине, и в Калининграде. Этот масштаб мы и решили показать в кампании. Но сделать это хотелось не пафосно, а легко, в стиле знаменитых шуток „Русского радио“, которые стали визитной карточкой станции. Так появились рифмованные слоганы с городами и артистами. Эта музыка всюду, этих артистов любит вся страна», — поясняют в агентстве Great.

В рамках камании также запущен ТВ-ролик, в котором зритель словно телепортируется из одного региона в другой, слушая любимую музыку.

Отметим, чтоизменения коснулись и звукового оформления эфира радиостанции. Рифмованные слоганы служат перебивками, джинглами и подводками к песням наряду со знаменитыми шутками «Рекламной службы Русского радио».