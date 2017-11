Новогодние рекламные кампании от сети британских универмагов John Lewis за последнее десятилетие

Рождественские рекламные ролики от сети универмагов John Lewis восхищают весь мир. Из года в год John Lewis вместе с агентством Adam & Eve/DDB, разработавшим бОльшую часть рекламных видео, старается вновь превзойти ожидания людей. В подборке новогодних кампаний бренда можно пронаблюдать, как развивалась реклама от John Lewis на протяжении последних десяти лет.

2007: Shadow

В 2007 году John Lewis вернулся на экраны ТВ после трёхлетнего перерыва. Данную сезонную кампанию в то время оценили в 6 млн фунтов.

В ролике из огромного числа самых разнообразных подарков воссоздается теневая картинка. А посыл рекламы очень прост: John Lewis всегда поможет найти идеальный подарок для тех, кого вы любите.

2008: From me to you

Год стал определяющим для Крейга Инглиса, директора по маркетингу John Lewis, который в то время только начинал карьеру в отделе бренд-коммуникаций. Было принято решение избегать навязчивой и чрезмерной демонстрации товаров, поэтому в ролике подарки сменяются кадрами со своими владельцами – людьми разного возраста, пола и национальности. И всё это под песню From me to you группы Beatles.

2009: Sweet Child O’Mine

В ролике дети получают совсем недетские подарки: тапочки, кофемашину или ноутбук. Сопровождение к видео в 2009 году также безупречно, как и до этого: песня Sweet Child O’Mine группы Guns N’ Roses’ стала заглавной в рождественской кампании.

2010: Rocking horse

Ролик продолжительностью всего одну минуту показывает истинную любовь и заботу о своих близких во время упаковки подарков для них. Кто-то с нежностью и, кажется, с неприсущей аккуратностью пытается завернуть подсвечник или чайник, а кто-то пытается незаметно спрятать подарок детям, пока те увлечены просмотром телевизора.

Специально для этого ролика британская певица Элли Гулдинг записала кавер на песню Элтона Джона.

2011: The long wait

Трогательный ролик в 2011 году влюбил в себя многих. Полторы минуты видео передают тяжелую атмосферу длительного ожидания Рождества. Главный герой ролика, маленький мальчик, считает дни до главного праздника и, кажется, никак не может дождаться момента, когда вручит подарок своим родителям.

В ролике используется кавер на песню Please Please Let Me Get What I Want группы The Smiths’.

2012: The journey

Любовь за деньги не купишь, а вот подарок для любимого человека (или не человека) приобрести не составит проблем. В рождественской кампании 2012 года, когда весь мир готовился к концу света, John Lewis решил обратиться к вечному и снял ролик о любви… Снеговиков.

2013: The bear & the hare

В 2013 году John Lewis решил привлечь к сотрудничеству лучших аниматоров Диснея. И не зря: новогодний ролик о настоящей дружбе стал лучшим на Clio Awards, а многие пользователи сети говорили о нём как о лучшем в коллекции John Lewis.

Главные герои видео – медведь и заяц – лучшие друзья. Парадокс, но именно в Рождество, когда все близкие стараются быть рядом, друзья разлучены, потому что медведь впадает в спячку. Несмотря на празднества вокруг, Заяц грустит в одиночестве и мечтает о том, чтобы его лучший друг был рядом, а под Новый год, как известно, все мечты сбываются.

2014: #MontyThePenguin

У каждого должен быть друг, а какой он – неважно. Маленький Сэм неразлучен со своим пингвином Монти. Они вместе собирают конструктор, смотрят телевизор и строят шалаши в своей комнате. К Рождеству Сэм решает найти Монти подружку.

2015: #ManOnTheMoon

К 2015 году John Lewis стал экспертом не только в новогодних кампаниях, но и в самых трогательных рекламных роликах. По сюжету девочка отправляет подарок одинокому дедушке, живущему на Луне. Жест главной героини довёл до слёз старика, а ролик от John Lewis – всех остальных.

2016: #BusterTheBoxer

В прошлом году бренд решил пожалеть своих особо эмоциональных поклонников и выпустил юмористический ролик. В рекламе снялись лисы, барсук, ёж, белки и, конечно, бульдог – главный герой видео.

2017: #MozTheMonster

В этом году John Lewis показал всю силу детского воображения. В новом видео показана дружба мальчика и монстра, живущего под кроватью. Главного героя истории играли два семилетних близнеца – Этан и Тобиас. Ролик был опубликован три недели назад, но уже набрал около 9 млн просмотров на YouTube.