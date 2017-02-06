Компания заинтересована в покупке успешных колбасных брендов



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Тайская CP Group ведет переговоры о покупке Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), которому принадлежат бренды «Останкино» и «Папа может». Сумма сделки может превысить 150 млн долларов. Сейчас ОМПК занимает 5% российского рынка мясопереработки в натуральном выражении, пишет «Коммерсантъ».

CP Foods является подразделением конгломерата Charoen Pokphand Group. Компания планомерно выстраивает в России агрохолдинг полного цикла. Под ее управлением находятся свинокомплексы в Московской, Калужской, Курской, Калининградской и Нижегородской областях, две птицефабрики под Санкт-Петербургом. Совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) CP Foods вложила миллиард долларов в строительство молочно-товарного комплекса в Рязанской области.

ОМПК выпускает более 100 наименований колбасных, мясных изделий и полуфабрикатов. Кроме завода в Москве у компании есть два свинокомплекса в Подмосковье и Смоленской области. Их общая мощность оценивается примерно в 45 тысяч тонн свинины в год. Выручка ОМПК в 2016 году составила 36,7 млрд рублей, чистая прибыль — 812 млн рублей. Бенефициаром компании считается ее основатель и гендиректор Михаил Попов.