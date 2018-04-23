Сдать подержанный аппарат можно в салонах операторов связи

Основатели сервиса продажи подержанных машин CarPrice Артем Большаков и Александр Черняк запустили сервис продажи подержанных смартфонов. Портал Smartprice запущен летом 2017 года, а осенью начались первые закупки подержанных устройств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя CarPrice.

Сейчас аппараты принимают в 1000 салонах МТС, «Мегафона» и «Евросети». Представители всех операторов подтвердили сотрудничество со Smartprice. К концу года их количество должно вырасти до 16 000, а ежемесячные продажи подержанных аппаратов — до 15 000- 17 000. В планах компании через три года довести продажи примерно до 1 млн смартфонов в год в России и странах СНГ.

Пока на сайте Smartprice предлагаются только смартфоны Apple и Samsung. Продается три категории аппаратов: «как новый» (без косметических дефектов), «отличный» (с малозаметными повреждениями) и «хороший» (заметные царапины и сколы).

От Avito и других сервисов покупок из рук в руки Smartprice отличается тем, что покупка на нем так же безопасна, как в магазине, покупатель получает 90-дневную гарантию и возможность вернуть непонравившийся смартфон.

По словам Владислава Овчинникова, гендиректора Smartprice, менее чем за год компания привлекла от фондов и частных инвесторов около $ 2,5 млн. Среди инвесторов — фонд Expocapital, размер инвестиций не уточняется. Средства пойдут на маркетинг и расширение сети точек, где принимают старые смартфоны.

Эксперты считают, что Smartprice — это уникальный сервис и сопоставимых конкурентов на рынке у него сейчас нет. Это масштабируемый проект, у которого есть потенциал. Покупка подержанных смартфонов сейчас не развита, так как покупатели боятся приобрести кота в мешке: неисправный аппарат или китайскую подделку. А централизованный сервис позволит этого избежать, заключает эксперт.