Уход Джона Шнаттера связан с неоднократными обвинениями бизнесмена в расистских высказываниях

Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер уходит с поста председателя совета директоров на фоне расистского скандала. Его отставку приняли независимые директора, сообщается на сайте компании.

Уход Шнаттера из компании связан с неоднократными обвинениями бизнесмена в расистских высказываниях. В частности, Шнаттер негативно высказался о действиях игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами, вместо этого преклонив колени. Таким образом игроки выразили протест против случаев насилия полицейских в отношении темнокожих и политики президента Дональда Трампа по ужесточению миграционного законодательства.

Кроме того, ранее он сам подтвердил журналу Forbes в электронном письме, что в мае текущего года в ходе совещания по конференц-связи использовал «слово на букву „н“».

Шнаттер основал пиццерию Papa John’s в 1984 году. Новый председатель совета директоров будет назначен «в ближайшие недели»