Компания договорилась о сотрудничестве с платформой Simulmedia

Oracle решила использовать имеющиеся у нее потребительские данные в телевизионной рекламе. Сервис Oracle Data Cloud, принадлежащий IT-компании, стал партнером платформы Simulmedia, которая специализируется на таргетинге ТВ-аудитории. Объединив усилия, они предложат маркетологам эффективный способ охватить желанную аудиторию. Благодаря данным Oracle Data Cloud можно будет более точно настраивать показ рекламы в национальном телеэфире.

До сих пор информация Oracle Data Cloud использовалась при запуске digital кампаний. В распоряжении облачного сервиса — сведения о транзакциях потребителей на сумму 3 трлн долларов, 5 млрд глобальных идентификаторов, 120 млн американских домохозяйств и 1500 data партнеров. Кроме того, Visa обеспечивает сервис кросс-платформенными данными о розничных операциях. Услугами Oracle Data Cloud пользуются 97 рекламодателей США, входящих в TOP 100 по бюджетам.

В Simulmedia утверждают, что их технологии повышают ROI телерекламы на 30–100%. Не исключено, что интеграция технологий из двух областей — интернета и телевидения — приведет к появлению термина «performance TV». Усилия Oracle позволят рекламным агентствам создавать собственные платформы управления данными (DMP) не только для онлайна, но и для ТВ, уверен глава Simulmedia Дэйв Морган.

Использование данных при планировании и закупке кампаний на ТВ — очень перспективное направление. NBCUniversal планирует продать инвентарь, основанный на данных, на 1 млрд долларов. Turner, Viacom и Fox создали альянс OpenAP, чтобы разработать общие стандарты для закупок и отчетности об аудитории.

Возможности для рекламодателей открываются захватывающие. Например, автопроизводитель сможет рекламировать премиальные внедорожники с таргетингом на покупателей подобных автомобилей. В свою очередь, Simulmedia сможет получать точные данные о конверсии в покупку.