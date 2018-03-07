На этот раз в лес вывезли генерального директора компании

После массовых обсуждений последнего ролика от компании DNS вывод можно было сделать один: девушки хотят мести, а точнее — ответного ролика, приуроченного уже к их празднику.

Торговая сеть не заставила себя ждать и представила зрителям альтернативное видео.

Напомним, магазин бытовой и цифровой техники DNS выпустил скандальный ролик к 23 февраля. На видео мужчина вывозит свою девушку в лес, заставляя закапывать в могилу «неудачные» подарки, врученные в праздник.

Жертва нового ролика — генеральный директор компании Дмитрий Алексеев. Именно его вывозит в лес недовольная жена, заставляя искать подаренные ранее подарки.

Представители DNS, опираясь на горький опыт первого праздничного видео, заранее предупреждают: «данный ролик от начала до конца представляет собой комическую фантазию».

Фантазия и комизм здесь действительно присутствуют. Всё происходящее в лесу (в частности — носки, которые проросли из-под снега) — бурно разыгравшееся воображение самого Дмитрия Алексеева.

Пользователи приняли ролик более радушно, отметив чувство юмора бренда. Хотя среди комментаторов немало тех, кто предложил команде DNS больше никогда не снимать рекламу.