После массовых обсуждений последнего ролика от компании DNS вывод можно было сделать один: девушки хотят мести, а точнее — ответного ролика, приуроченного уже к их празднику.
Торговая сеть не заставила себя ждать и представила зрителям альтернативное видео.
Напомним, магазин бытовой и цифровой техники DNS выпустил скандальный ролик к 23 февраля. На видео мужчина вывозит свою девушку в лес, заставляя закапывать в могилу «неудачные» подарки, врученные в праздник.
Жертва нового ролика — генеральный директор компании Дмитрий Алексеев. Именно его вывозит в лес недовольная жена, заставляя искать подаренные ранее подарки.
Представители DNS, опираясь на горький опыт первого праздничного видео, заранее предупреждают: «данный ролик от начала до конца представляет собой комическую фантазию».
Фантазия и комизм здесь действительно присутствуют. Всё происходящее в лесу (в частности — носки, которые проросли из-под снега) — бурно разыгравшееся воображение самого Дмитрия Алексеева.
Пользователи приняли ролик более радушно, отметив чувство юмора бренда. Хотя среди комментаторов немало тех, кто предложил команде DNS больше никогда не снимать рекламу.