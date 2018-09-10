Опубликована полная деловая программа 10-го Международного Конгресса по наружной рекламе

На сайте 10-го Конгресса по наружной рекламе, организатором которого выступает компания TMG, со-организатором — национальная ассоциация НАВК, размещена полная программа двухдневной конференции Конгресса.

Крупнейшее отраслевое мероприятие в России пройдет с 27 по 29 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в отеле Corinthia 5* и соберет более 350 экспертов рекламного рынка России (операторы наружной рекламы, рекламные агентства, производители, клиенты, СМИ), а также представителей власти и иностранных делегатов из таких стран, как Великобритания, Германия, Швейцария, Испания, Хорватия, Греция, Франция, Индия, Арабские Эмираты.

Исходя из современных тенденций рынка, была подготовлена обширная деловая программа, которая охватит все актуальные темы out-of-home коммуникации: классической наружки, DOOH, indoor и рекламы на транспорте.

В рамках заданного фокуса конференции «Расширяя горизонты: как сохранить и увеличить объемы OOH на современном медиа-ландшафте» будут представлены 25 докладов и 5 панельных дискуссий, в том числе на английском языке. Весь Конгресс будет транслироваться на русском и английском языках.

В состав хедлайнеров конференции вошли главы таких компаний, как Exterion Media, Kinetic, BBDO, Posterscope, Strӧer, Russ Outdoor, Cuende, Samsung и многие другие.

Откроет Конгресс со вступительной речью «Дорога в будущее» топ-персона мировой индустрии наружной рекламы Tom Goddard, президент FEPE International и глава британского Ocean Outdoor.

Среди ключевых тем конференции: стратегическое развитие индустрии наружной рекламы, правовое регулирование в OOH, современный европейский опыт работы и медиаметрии, модели бизнеса, инсайты от медиапланнера, тренды современного lifestyle и медиапотребления, креатив и эффективность, лучшие кейсы, особенности федеральных рекламных кампаний в OOH, а также современные технологии визуализации в наружной рекламе.

Наряду с докладами будут организованы интересные дискуссионные панели, в которых эксперты обсудят роль наружной рекламы в контексте других медиа, эффективность коммуникации между агентствами и операторами, а также вопросы регионального развития наружной рекламы и трансформации DOOH.

«Мы уверены, что 10-й Международный Конгресс по наружной рекламе заложит фундамент для многочисленных договоренностей и даст импульс дальнейшему развитию out-of-home рекламы в России и не только», — отметили организаторы мероприятия.

Спешите зарегистрироваться до 17 сентября!

Подробная программа конференции опубликована на сайте.



Партнерами Конгресса выступают:

Russ Outdoor

Лайса

Генеральный партнер — Samsung

Официальный партнер — «Восток-Медиа»

Генеральный партнер — BestBuying

Генеральный технический партнер — HD LED TECH

Генеральный IT-партнер — DPromo

Официальный партнер по полиграфии — Fast Print

Инфо-партнеры:

Генеральный инфо-партнер — Sostav.ru

Генеральный медиа-партнер — Outdoor.ru

Официальный TV-партнер — Канал 78

Генеральный радио-партнер — Business FM

Инфо-партнеры: OOH Mag, Insight Expert, Chief time

Международный инфо-партнер — FEPE International

При поддержке АКАР и IAB