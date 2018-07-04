Сборная России впервые попала в большую восьмерку

Завершились все матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира.

Турнирная таблица четвертьфинала выглядит следующим образом:

6 июля

17:00. Нижний Новгород. Уругвай — Франция (Трансляция: «Россия-1»)

21:00. Казань. Бразилия — Бельгия («Россия-1»)

7 июля

17:00. Самара. Швеция — Англия («Матч ТВ»)

21:00. Сочи. Россия — Хорватия («Первый канал»)

Напомним, футболисты сборной России улучшили максимальный результат национальной команды страны на Чемпионатах мира. После победы над сборной Испании в 1/8 финала теперь наивысшим достижением России Ч М по футболу является четвертьфинал, в случае победы в котором россияне как минимум повторят успех сборной СССР, занявшей четвертое место на ЧМ-1966.

Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» (18:00), матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге (17:00).