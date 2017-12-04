Битва за абонентов может привести к новому витку конкурентной борьбы



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МТС резко снизил цены на свои услуги в ряде российских регионов, в ответ на эти действия «МегаФон» пообещал сражаться за каждого своего абонента, сообщают «Ведомости».

Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков сообщил, что у некоторых операторов связи «нервы не выдержали». «Снова наблюдается нерациональная борьба за рынок, выражающаяся в снижении цен», сказал он, не называя, о ком именно идет речь.

Издание сделало вывод, что его слова стали реакцией на действия МТС. В конце ноября оператор снизил цены в нескольких российских регионах. Снижение расценок сопровождалось увеличением для абонента мобильного интернета и голосовой связи. Например, тариф Smart компании подешевел на 33% — до 200 рублей в месяц, а количество оплаченного трафика увеличилось с 3 до 10 Гб, голосовой связи — с 250 до 500 минут.

До этого времени операторы только повышали цены, а минимальные тарифы «большой тройки» были равны. Цены поднимали по принципу «больше услуг по большей цене».

В компании «МегаФон» настроены ответить конкуренту решительно. «Наша стратегия проста: мы не отдадим ни одного нашего абонента», — сообщают в компании. В случае дальнейшего демпинга на рынке со стороны других операторов «МегаФон» готов будет снижать и свой ценник в ответ, а также конкурировать за счет качества и ценности своих собственных услуг и сервисов.

В «ВымпелКоме» отметили, что наблюдают за действиями конкурентов, а компания «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) реагировать не намерена, прокомментировали его представители

Эксперты отмечают, что действия МТС – тревожный сигнал, который действительно может привести к новому витку конкурентной борьбы. В этом году доходы операторов вновь стали расти после двухлетнего спада.