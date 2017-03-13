Документ ограничивает операторов в оповещении абонентов об их долгах



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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям предлагает внести изменения в закон о коллекторах, который лишает операторов связи возможности указывать размер и структуру задолженности в текстовых и голосовых сообщениях, отправляемых абонентам-должникам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в комиссии и подтвердил представитель одного из операторов «большой четверки».

Закон о коллекторах вступил в силу 1 января 2017 года. Поводом стали громкие случаи злоупотреблений при взыскании коллекторами задолженности по договорам потребительского кредита. Однако на рынке сотовой связи новые ограничения делают СМС и автообзвон неинформативными для абонентов и неэффективными для операторов связи.

Инициативу комиссии поддержали все операторы связи. Так, в МТС говорят, что СМС и автообзвон позволяют операторам вернуть 30-80% от общей суммы задолженности. Кроме того, подобное информирование не позволяет абоненту «уйти в минус», особенно в роуминге, и снимает нагрузку с контактных центров оператора.

«Если не будет возможности напомнить сумму и причину возникновения, это может привести к росту объема необоснованной просроченной задолженности»,- согласны в «Ростелекоме». Предложения сегодня будут обсуждаться на заседании комиссии РСПП, к участию в котором приглашены представители Госдумы, Совета федерации, Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора.