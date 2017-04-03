В России может появиться Ассоциация больших данных



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«Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Вымпелком», Mail.Ru Group и «Яндекс» задумались о создании саморегулируемой организации (СРО) в области Big Data. Проект носит рабочее название Ассоциация больших данных (АБД), пишет «Коммерсантъ». Таким образом компании пытаются защитить IT-отрасль от чиновников, которые уже заинтересовались пользовательскими данными. Участники рынка опасаются, что излишнее регулирование затормозит развитие цифровой экономики и отпугнет инвесторов.

Формат СРО позволит найти оптимальный баланс между ответственным регулированием и ограничительными законодательными инициативами со стороны государства. Бизнес планирует разобраться в понятиях, сформулировать отраслевые рекомендации, составить кодекс этики и вести переговоры с регулятором, отстаивая свои позиции.

Предполагается, что АБД будет открытой для участников других отраслей — например, банков и страховых компаний. Возможно и сотрудничество с властями для обеспечения безопасности и борьбы с преступностью. Объединив усилия, российские технологические компании надеются эффективно и оперативно решать все вопросы, связанные с Big Data.

К Big Data относят информацию, которая генерируется как пользователем, так и техникой (например, показатели счетчиков, данные видеонаблюдения и геопозиционирования, нагрузки на сегменты сетей электроэнергии и базовых станций сотовых сетей). Неструктурированные данные огромных объемов анализируются для получения воспринимаемых человеком результатов. Такую аналитику используют на транспорте, потребительском рынке, в электрогенерации, нефтегазовой отрасли, образовании, здравоохранении и финансовом секторе. По прогнозам IDC, к 2020 году оборот «больших данных» достигнет 50 млрд долларов.

В ЕС уже действует консорциум BDVA — Big Data Value Association, куда входят Orange, SAP, Siemens, Nokia, IBM, Telecom Italia и другие компании. Китайская модель также подразумевает невмешательство основных регуляторов в деятельность организаций, обрабатывающих Big Data. Так, в стране работают государственный Data Centric Alliance (площадка для отраслевых обсуждений, определяющая технические стандарты) и НКО Big Data Union.