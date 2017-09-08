Подключение к сети в столичном общественном транспорте без авторизации и показа рекламы стало на треть дороже



Depositphotos

Компания «МаксимаТелеком», обслуживающая сети Wi-Fi в метро и наземном транспорте Москвы, в августе подняла цены, не оповестив об этом часть абонентов, сообщает vc.ru.

Cтоимость услуги «Как дома», отключающей рекламу при использовании Wi-Fi в столичном транспорте, повысилась с 129 до 177 рублей в месяц. По словам пользователей, оператор прислал оповещение о продлении подписки, но не стал упоминать в нём об увеличении стоимости услуги. В приложении оператора указаны новые расценки.

Представитель «МаксимаТелеком» Илья Грабовский отметил, что изменение было плановым, в прошлом году компания также повысила цены 22 августа. Оферта с новыми тарифами появилась за две недели до их введения, новость о повышении цен была опубликована на сайте wi-fi.ru.

«Пользователям с активной подпиской, у которых планировалась пролонгация, были разосланы информирующие сообщения», — заявил Грабовский. Однако, оповещения разослали только тем абонентам, у которых автопродление должно было сработать в ближайшем относительно даты изменения тарифов времени, сообщают пользователи.

«МаксимаТелеком» также работает в Санкт-Петербурге, но в этом городе тариф не изменился.