Сомнительная компания годами рекламируется на «Медузе», Business FM и «Эхе Москвы»



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Десятки заявлений о мошенничестве, сайты c описанием технологий «развода», открытые письма с предупреждениями о сомнительных операциях и регулярные визиты обманутых клиентов в офис. Все это не мешает «Лаборатории инвестиционных технологий» содержать офис в центре Москвы и агрессивно рекламироваться в серьезных СМИ. Компания поддерживает программу «Инвестиционный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы», выпускает партнерские материалы на «Медузе» и Slon (теперь Republic).

В рекламе сотрудники ЛИТ советуют, куда вкладывать средства, делают прогнозы, комментируют новости, цены на нефть и курсы валют, оценивают разные финансовые инструменты и фонды, после чего приглашают аудиторию на бесплатные семинары.

На деятельность ЛИТ обратил внимание журнал «Коммерсантъ-Ден ьги». Издание провело расследование после обращения обманутого клиента. Он рассказал, что вложил 20 тысяч долларов в хедж-фонд IfamDirect, а теперь не может получить свои деньги. Часть вклада передавал лично исполнительному директору ЛИТ Николаю Мельничуку. Позже, когда разозленные клиенты явились в офис трейдеров, Мельничук заявил, что они «только консультанты», и предложил предъявлять претензии непосредственно IfamDirect.

По информации издания, связанные с «Лабораторией» трейдеры около десяти лет обманывают инвесторов. Так, бывшему совладельцу ЛИТ Викентию Винокурову принадлежала компания «Биржевой университет». В настоящее время фирма закрыта, но в 2009 году ее гендиректор Виктор Гавриленко рассказывал в эфире «Эха Москвы» о существовании фондового рынка Северной Кореи. В конце 2014 года около 70 клиентов «Биржевого университета» подали заявления о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве.

Выяснилось также, что у «Лабораторим» и фонда IfamDirect AS, зарегистрированн ого в Эстонии, есть общий соучредитель — Олег Букин. Клиенты компании тоже начали подавать заявления в полицию, однако адвокаты отмечают, что трейдеры хорошо подготовились. В договорах с клиентами они указывали, что юрисдикцией рассмотрения споров являются третьи страны, а судиться на далеких островах очень сложно.

Что же происходит с площадками, которые рекламировали сомнительную организацию? Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков признался, что они получили негативные отзывы после первых спонсорских публикаций. Издание прояснило ситуацию с рекламодателем и удовлетворилось его ответами, однако после расследования «Коммерсанта» удалило все партнерские материалы с сайта. Впрочем, исчезли только карточки «Биржевые роботы. На этом можно заработать?». Вторая статья по-прежнему доступна.

Ведущая «Эха Москвы» заявила, что обвинения в мошенничестве не отразятся на выходе передачи: «Это же реклама — они платят и говорят, что хотят». Интересно, что любителей нативной рекламы еще в 2015 году предупреждал Андрей Мовчан — бывший исполнительный директор «Тройки Диалог» и экс-гендиректор «Ренессанс управление активами». После прослушивания передачи с участием консультанта «Лаборатории» он обратился к редакции Business FM с открытым письмом. «Вы же напрямую выпускаете в эфир дезинформацию и предложения, которые заведомо опасны и скорее всего приведут ваших слушателей к убыткам. Компании, которые вы рекламируете, с большой вероятностью закончат бегством владельцев и уголовными делами», — написал тогда эксперт. Как видно, стоимость рекламных контрактов все же перевесила здравый смысл.