В альянс вошли ivi, Rutube и его партнеры, Tvigle, но переговоры ведутся и с другими игроками

Онлайн-кинотеатр Tvigle присоединился к Smart House — альянсу, который создал ivi для реализации рекламных возможностей площадок с легальным видеоконтентом на Smart TV. Помимо ivi и Tvigle через Smart House свой рекламный инвентарь на Smart TV продают приложение Rutube и его партнеры — видеопорталы Peers. TV и Vintera. TV, сообщили Sostav участники проекта.

Smart House покроет более 90% аудитории Smart TV в России — с учетом пересечений площадок это более 20 млн зрителей и 700 млн рекламных показов ежемесячно, утверждают в альянсе. Количество зрителей ivi на Smart TV — более 15,6 млн, Tvigle — более 2 млн, Rutube, Peers. TV и Vintera. TV — совокупно более 3 млн, говорят в Smart House со ссылкой на данные Mediascope.

Рекламодателям Smart House предложит несколько пакетных предложений с гибкой настройкой размещения и выбором таргетинга (в том числе на платящую аудиторию с опытом покупки контента), а также возможностью размещения в аффинитивных жанрах, выбора диагонали экрана телевизора и интернет-провайдера.

Smart House собирается привлечь к объединенным продажам рекламы на Smart TV и других игроков рынка видеоресурсов, но с какими еще компаниями ведутся переговоры не уточняет.

MEGOGO оценивает возможность совместной продажи рекламы на SmartTV как интересную, но на сегодняшний день пока не видит равноценного игрока для такого альянса, сказал Sostav генеральный директор видеоресурса Виктор Чеканов. tvzavr самостоятельно развивает Smart TV вместе с селлером IMHO и не планирует присоединяться к альянсам, пояснили в онлайн-кинотеатре.

«Сегодня Smart TV уже стал полноценным инструментом для бизнеса, позволяющим решать как имиджевые задачи, так и конверсионные. Качественно выросла экспертиза площадок, вариативность инструментов для коммуникации с пользователями. Всё это ведёт к росту интереса со стороны рекламодателей, для которых это уже не только хорошая история гарантированного достроения охвата к ТВ-компаниям через контакт с аудиторией Light TV Viewers, но и возможность построить полноценную самостоятельную рекламную кампанию на лояльную аудиторию и с уникальным набором настроек и таргетов. Однако, разрозненность площадок со сложным инвентарем, существенно затормаживает процесс развития рынка. Недостаток экспертизы на рынке зачастую выступает барьером правильного восприятия сложного продукта со стороны рекламодателей. Создание Smart House поможет облегчить доступ к компетенциям и активам, упростив тем самым взаимодействие с агентствами и рекламодателями», — рассказывает коммерческий директор онлайн-кинотеатра ivi Александра Стрелкова.

«Шаги, которые предпринимают в рамках Smart House как ivi, так и партнеры проекта, совершенно оправданы. Максимальная консолидация имеющегося на рынке рекламного инвентаря и его реализация в режиме одного окна — мощнейший рычаг, который позволяет и рынок развивать, и продукт совершенствовать. Подобная стратегия соответствует интересам не только для владельцев инвентаря, но и рекламодателей и потому не раз демонстрировала свою эффективность», - отмечает медиадиректор GPMD (Gazprom-Media Digital) Татьяна Матвеева.

«Мы в компании активно развиваем направление Smart TV, выпускаем тематические приложения, ориентируясь на предпочтения зрителей, и, в целом, видим растущий интерес аудитории к просмотру контента на большом экране. Именно поэтому важно продвижение такого привлекательного для рекламодателей канала коммуникации.

Наше сотрудничество со Smart House позволит еще более эффективно монетизировать медийное пространство приложений, что, в свою очередь, несомненно отразится на финансовых показателях», — комментирует коммерческий директор Tvigle Елена Рыбалко.

Количество устройств Smart TV в России с 2012 года выросло в шесть раз и по состоянию на первое полугодие 2017 года превысило 17,6 млн, 82% из которых подключены к интернету. Согласно данным Mediascope, проникновение использования Smart TV в городах с населением 100 тысяч и более человек достигло 25% к концу 2017 года. По оценке генерального директора Ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, Smart TV является самой передовой и быстрорастущей платформой для просмотра профессионального контента.

Несмотря на активный рост инвентаря и появление новых продуктов, доверие к Smart TV со стороны рекламодателей все еще остается на низком уровне. С одной стороны, по причине разрозненности площадок и возможностей, с другой — из-за недостатка сильной экспертизы на рынке в целом. Онлайн-кинотеатры считают, что объединение инвентаря в сеть и консолидация экспертизы и технических возможностей облегчит рекламодателям доступ к активам Smart TV. Рекламные агентства видят плюсы в покупке рекламы через систему одного окна.

«У консолидации площадок в альянсы существует две стороны: негативная — с точки зрения трейдинга становится сложнее договариваться и в переговорном процессе теряется гибкость со стороны поставщика; позитивная — если этот альянс нишевого продукта, который конкурирует с другими носителями (в данном случае речь идет о ТВ и digital video) и может быть использован комплементарно при медиапланировании кампании на видео инвентаре, то такой альянс безусловно необходим, чтобы придать продукту рыночную оболочку в лице единой валюты, общей базы для медиа измерения, технологического развития и поддержки. Небольшие игроки не смогут самостоятельно решить такие задачи по развитию», — отмечает директор по закупкам рекламы в СМИ GroupM Василий Туровец.