Обновления затронут сайт и приложения онлайн-кинотеатра, а также визуальный язык бренда

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о редизайне бренда. Лидер российского рынка платного онлайн-проката запускает масштабное обновление, которое затронет продукт (сайт и приложения для мобильных устройств и Smart TV), бренд и стратегию коммуникаций.

Преследуя цель – стать ещё ближе к потребителю – команда Okko составила план обновлений, которые она собирается провести в течение 2018 года. Речь идёт о внедрении новых функций и технологий внутри сервиса, а также о разработке нового визуального языка бренда. В разработке платформы коммуникаций бренда Okko помогла команда агентства Graphit.

Изменения затронут пользовательский интерфейс, добавится технология персонализации: система сможет оценивать историю просмотров контента каждого пользователя и формировать на ее основе рекомендации. Также изменятся поисковая система, каталогизация и функционал подписных продуктов. Приоритетом развития для онлайн-кинотеатра становится удобство выбора среди представленного каталога для пользователя, поддержка в навигации среди тысяч единиц контента.

Работа по модернизации Okko ведется штаб-квартирой компании совместно с командой британских специалистов, результат первых изменений – новый визуальный язык бренда Okko.

Название и ДНК бренда остаются прежними: в их основе высокое качество сервиса, актуальность каталога и постоянные инновации. Задача предстоящих изменений – сформировать удобную персональную экосистему для ежедневного просмотра кино.

Внешние изменения коснутся цветового решения: в основу ляжет новый чернично-фиолетовый цвет, а визуально Okko станет динамичнее за счет 3D-объемов и дополнительных графических элементов.

«Ценности Okko – продвинутый каталог новинок, технологическое совершенство продукта, отзывчивая поддержка и постоянные инновации – сформировали сообщество лояльных зрителей. За 6 лет работы мы постоянно менялись и адаптировались под их желания. Мы первыми внедрили технологии, которые обеспечивают изображение самого высокого качества, трехмерный звук, быстрый старт playback. В 2018 году мы изменимся еще раз, теперь на глобальном уровне. Чтобы подчеркнуть важность происходящих изменений, мы решили освежить и визуальный образ Okko. Новая стилистика добавила глубину и эмоциональность бренду. Надеюсь, это еще больше укрепит нашу связь с поклонниками кино», – говорит генеральный директор Okko Иван Гродецкий.

Разработанная агентством Graphit (Leo Burnett Group Russia) платформа коммуникации бренда Okko также легла в основу визуального решения, определив характер бренда:

Полное погружение в кинотеатральный просмотр; Простота использования; Premium-возможности.

Фиолетовый цвет символизирует глубину и погружение – основополагающие образы имиджевой стратегии Okko.

«Мы хотели сохранить логотип, но переосмыслить его с точки зрения полного погружения в контент и эмоций, которые хочет получать зритель. Технологические возможности Okko – Ultra HD, HDR, Dolby Atmos – позволяют ему полностью погрузиться в просмотр, а отсутствие рекламы – не выходить из этого погружения все 1,5-2 часа, пока длится фильм», – рассказывает технический директор Okko Игорь Соколов.

Программа обновления сервиса рассчитана на 6-8 месяцев и завершится в середине 2018 года.