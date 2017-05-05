Видеосервис опубликовал неоднозначный видеоролик



Скриншот видеоролика

PornHub считает уместным подарить маме порно. Да, именно с таким предложением компания обратилась в своем последнем рекламном ролике. В преддверии Дня Матери PornHub презентовал специальные «Мамочкины очки» (Mommy’s Special Glasses) – подарок, который она точно запомнит. Это карточка с поздравлением, которая трансформируется в VR-очки с частной ссылкой на «подарок, который хочет каждая мать, но слишком боится попросить». Это, естественно, порно.

В промо-ролике подросток никак не может придумать для своей матери особенный подарок. И тут на помощь приходит PornHub, ведь мама – «это не просто женщина, которая подарила тебе жизнь, у нее тоже есть потребности».

"Дорогой, Pornhub. Что с тобой не так, черт возьми?", - первый комментарий к неоднозначному видео на YouTube. Один из пользователей также рассказал, что ему понравилась эта идея и он действительно вручил такой подарок. Теперь ему негде жить.