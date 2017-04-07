В ответ на фильм-расследование “Он вам не Димон” блогеры выпустили свой ролик о сурикате Тимоне



Скриншот видеоролика

Развлекательный YouTube-канал Smetana TV выпустил пародию на резонансный ролик “Он вам не Димон” Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Видео получило название “Он вам не Тимон” и рассказывает о пути к богатству суриката Тимона из мультфильма “Король Лев”.

В видео от лица “Фонда борьбы с сурикатами” рассказывается о долгом пути Тимона к богатству, а также о его связях с сильными мира сего. Как оказалось, простые звери уже устроили акции протеста, требуя ответа от коррумпированного Тимона. Однако самого суриката не сильно волнуют претензии общества, он катается на лыжах и живет в свое удовольствие.

Документальный фильм-расследование “Он вам не Димон” был опубликован на YouTube Фондом борьбы с коррупцией в начале марта. В фильме рассказывается о предполагаемом недвижимом имуществе председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, а также утверждается, что он возглавляет многоуровневую коррупционную схему. В качестве рассказчика в фильме выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

После выхода фильма Фонд борьбы с коррупцией направил заявление в Следственный комитет с требованием завести уголовные дела о взятке в отношении Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова. Но в связи с отсутствием реакции на расследование со стороны российских властей по призыву Алексея Навального 26 марта 2017 года в нескольких десятках российских городов тысячи людей вышли на антикоррупционные митинги.