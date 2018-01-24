Комплекты будут раздавать спортсменам до 7 февраля

Российские спортсмены, которые были допущены к Олимпийским Играм в Пхенчхане, начали получать свою форму. Комплекты одежды были несколько изменены после заявления МОК о запрете использования в экипировке сборной герба и флага страны.

Флагманский магазин бренда ZASPORT, который является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, постепенно начал выдавать форму отъезжающим на финальные сборы спортсменам. Команда бренда отмечает, что над экстренными изменениями в дизайне формы приходилось работать 24 часа в сутки, чтобы успеть утвердить их в МОК. Однако в Лозанне все элементы экипировки олимпийцев из России были утверждены сразу же.

Основные цвета формы – красный, белый и серый – следуют из запрета МОК наносить все три цвета российского флага. На одежде и аксессуарах изображен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Крой и конструкция экипировки для выступления под олимпийским флагом остались прежними.

«Естественно, мы не могли изменить за такой короткий срок, например, обувь. Поэтому что-то пришлось заклеить. Однако большая часть экипировки была полностью перешита», – рассказала Анастасия Задорина, глава компании ZASPORT.

О том, как на ОИ-2018 будут выглядеть спортсмены из других стран, можно прочитать здесь.