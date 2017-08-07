Банк Тинькофф запустил конкурс «Богач» на создание лучшего YouTube-канала о деньгах и богатстве



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«Мы даем деньги – вы классные программы», - следует из описания конкурса «Богач», который запустил Тинькофф Банк на минувшей неделе. Задача конкурса – придумать оригинальную программу для YouTube, которая будет помогать людям становиться богатыми, быть богатыми и оставаться богатыми.

Банк готов выделить по 50 тыс. рублей пяти самым креативым и идейным создателям YouTube-программ на темы личных финансов, бизнеса и инвестиций. За лучшие работы Олег Тиньков предложит заключить контракт еще на 5 серий программы общим бюджетом 250 тысяч рублей.

Ролики будут оценивать ребята из «Тинькофф-журнала». При этом в Тинькофф призывают не обращать внимание на лайки, шеры, репосты и прочие СММ-метрики. «Просто делайте круто, о просмотрах не думайте», - советуют организаторы.

Редакция и Олег Тиньков (богач) оценят работы с 10 по 13 сентября 2017 года. Победители будут объявлены 14 сентября.