Главная героиня ролика потеряла Old Spice, весь город в панике

Те, кто давно следят за событиями в рекламной индустрии, знают — ролики от Old Spice не надо понимать, их нужно просто принимать и наслаждаться ими. Новое видео от бренда показали накануне на церемонии вручения премии Грэмми — публика в недоумении.

Новый рекламный ролик от Old Spice продолжительностью в одну минуту был показан на 60-й премии Грэмми, которая состоялась в Нью-Йорке 28 января. Однако зрители в зале во время и после просмотра пребывали в замешательстве: видео было полностью на французском, и те, кто не силен в языке Пятой республики, совсем не понимали, как же им следует реагировать на паникующих девушек, без конца кричащих «Old Spice».

Ролик, прославившийся таким нестандартным образом, перевели на английский, но пользователи социальных сетей отмечают — в смысловой наполненности ролика мало, что изменилось. По их словам, ролик не перестал быть абсурдным и нелепым, но в этом его прелесть, как и у большинства рекламных видео от бренда. Реклама создана в сотрудничестве с агентством Wieden + Kennedy.